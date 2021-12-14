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Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и мёда. Итоги выставки в Дубае

14 декабря 2021 17:20
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Новости Беларуси. Популярность товаров с пометкой «эко» возрастает. Рынки Объединенных Арабских Эмиратов и стран Персидского залива заинтересованы в поставках нашего молока, мяса птицы, яиц, говядины, меда и другой продукции. Таковы итоги крупнейшей на Ближнем Востоке выставки натуральной и органической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и мёда. Итоги выставки в Дубае-1

Наша делегация приняла участие впервые. Это полезный опыт. И не только из серии «себя показать», но и посмотреть на новые технологии, которые в дальнейшем можно внедрить и в Беларуси. К примеру, производство органического кетчупа и майонеза, особо популярная ныне тенденция – микрозелень.  

Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и мёда. Итоги выставки в Дубае-4

Башар Асад Мохамад, начальник отдела по диверсификации внешних рынков Минского молочного завода № 1:
Белорусский павильон очень красивый дизайн, представлено очень много информации о белорусских заводах. Я считаю, что народы из разных стран мира, особенно из стран Ближнего Востока, Африки, даже Европы, узнали, благодаря тому, что специалисты в Беларуси дали очень много информации, уже иностранцы узнали много чего о Беларуси.  

Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и мёда. Итоги выставки в Дубае-7

К продовольственной выставке в Дубае. Итоги работы белорусских деловых кругов: Минский молочный завод № 1 заключил контракт с эмиратской компанией на поставку продукции на сумму 500 тысяч долларов. В ближайшей перспективе поставки в Саудовскую Аравию и Йемен.  

О других новостях экономики за 14 декабря читайте здесь.  

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Кристина Сущеня # Башар Асад Мохамад # Фотофакт

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