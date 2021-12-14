Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и мёда. Итоги выставки в Дубае

Новости Беларуси. Популярность товаров с пометкой «эко» возрастает. Рынки Объединенных Арабских Эмиратов и стран Персидского залива заинтересованы в поставках нашего молока, мяса птицы, яиц, говядины, меда и другой продукции. Таковы итоги крупнейшей на Ближнем Востоке выставки натуральной и органической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация приняла участие впервые. Это полезный опыт. И не только из серии «себя показать», но и посмотреть на новые технологии, которые в дальнейшем можно внедрить и в Беларуси. К примеру, производство органического кетчупа и майонеза, особо популярная ныне тенденция – микрозелень.

Башар Асад Мохамад, начальник отдела по диверсификации внешних рынков Минского молочного завода № 1:

Белорусский павильон – очень красивый дизайн, представлено очень много информации о белорусских заводах. Я считаю, что народы из разных стран мира, особенно из стран Ближнего Востока, Африки, даже Европы, узнали, благодаря тому, что специалисты в Беларуси дали очень много информации, уже иностранцы узнали много чего о Беларуси.