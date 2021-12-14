Новости экономики за 14.12.2021

С деловым обзором вторника в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Кристина Сущеня.

Товары с пометкой «эко» – каковы итоги крупнейшей на Ближнем Востоке выставки натуральной и органической продукции для Беларуси? И к мировой повестке. Почему в Эстонии закрываются предприятия?

Рынки ОАЭ заинтересованы в поставках белорусских молока, мяса и меда. Итоги выставки в Дубае

Стоимость отопления для жителей Вильнюса выросла вдвое. За двухкомнатную квартиру в литовской столице, к примеру, должны будут заплатить за отопление в ноябре 240 рублей. В других Прибалтийских республиках ситуация столь же критическая. В Латвии с ужасом ждут декабрьских платежек. В Эстонии газ для частных потребителей сейчас стоит почти 2 рубля за кубометр, а с нового года будет стоить в 2 раза больше.

Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года. Подробнее – тут .

Экономическая новость из Эстонии. Крупнейший целлюлозный завод остановил производство из-за высоких цен на электроэнергию. Не стали спасением даже фиксированные цены на топливо. У производителей нет возможности переложить на потребителей повышение местных цен на сырье и ресурсы. Вся продукция целлюлозного завода, объем которой составляет более 80 миллионов евро в год, идет на экспорт в Европу и Азию. Теперь Эстония рискует лишиться этого источника дохода.

«ТА САМАЯ РЫБА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

Проект «Та самая рыба Камчатского края» расширяет свою географию. И впервые в Минске. Палтус, белуга, зубатка, корюшка, омуль, семга, тунец, марлин, камчатский краб – соленые, горячего и холодного копчения. И, конечно, вкусная, а самое главное натуральная красная икра. Вся рыба выловлена в естественной среде и не подвергалась заморозке. Коптят на натуральной щепе дуба, ольхи, вишни. Благодаря рецептуре сохраняют все полезные свойства.

«Окунечки горячего копчения, зубатка, стейки форели». Что купить на выставке «Та самая рыба Камчатского края» в Минске? Читайте здесь.

Выставка-продажа «Та самая рыба Камчатского края» откроется 15 декабря на нижнем уровне торгового центра «Столица». Будет всего шесть дней, чтобы успеть купить деликатесы к праздничному столу.