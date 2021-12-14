Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года

Новости Беларуси. Почти 2 миллиона сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года. Речь о фабриках, которые входят в состав концерна «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун 2021 года вкусных презентов было менее 1 миллиона 700 тысяч, а сегодня столько же уже на складе. И, кстати, на экспорт отправлено около 100 тысяч упаковок. В линейке более 100 наименований. Как говорится, на любой вкус и цвет.