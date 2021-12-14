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Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года

14 декабря 2021 17:13
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Новости Беларуси. Почти 2 миллиона сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года. Речь о фабриках, которые входят в состав концерна «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси в преддверии Нового года-1

В канун 2021 года вкусных презентов было менее 1 миллиона 700 тысяч, а сегодня столько же уже на складе. И, кстати, на экспорт отправлено около 100 тысяч упаковок. В линейке более 100 наименований. Как говорится, на любой вкус и цвет.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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