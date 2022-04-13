Китайский юань поставил рекорд по обороту на Московской бирже

Юань поставил рекорд по обороту на Мосбирже. В начале недели на торгах объем сделок с китайской валютой превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Это максимум с апреля 2013 года, когда пара рубль-юань стала доступна на площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем оборот сессий растет несколько дней подряд. Судя по торгам, которые почти месяц проходят на Белорусской валютно-фондовой бирже, процесс перехода на другие валюты идет весьма активно. Объемы торгов растут, и в конце марта с юанями были заключены операции на 20,4 миллиона рублей. Это в 3-4 раза меньше, чем с долларами, но уже сопоставимо с объемами торгов европейской валютой.