Новости экономики за 13.04.2022

В какие отрасли и сферы деятельности в Москве вкладывают средства белорусские инвесторы и что представили отечественные производители на открывшейся международной выставке в Ханое? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ VIETNAM EXPO В ХАНОЕ Национальная экспозиция Беларуси представлена на Международной выставке Vietnam Expo в Ханое. В 2022 году у наших участников почетный статус – «Особый гость». Это предполагает центральное размещение в выставочном павильоне, активное рекламно-информационное сопровождение и проведение масштабных конгрессных мероприятий, включая белорусско-вьетнамский бизнес-форум, который станет дополнительной площадкой для поиска бизнес-партнеров и заключения экспортных контрактов. Китайский юань поставил рекорд по обороту на Московской бирже. Подробнее здесь.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ГРАНИЦЫ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В Беларуси определили границы и общую площадь свободных экономических зон. Всего их шесть. По одной в каждой области. Самая большая СЭЗ «Брест» – более 5 тысяч гектаров. На территориях свободных экономических зон действует особый режим предпринимательской деятельности, предусматривающий налоговые льготы. Это позволяет снижать издержки на запуск нового производства. Инвесторы не платят там налог на прибыль, на недвижимость, на добавленную стоимость в части импортных товаров, вошедших в состав произведенной продукции. Налоговые льготы позволяют инвестору снизить финансовую нагрузку предприятия на 30-40%.