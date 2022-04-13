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Мордовия заинтересована в закупке белорусских кормов через БУТБ

13 апреля 2022 18:52
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Мордовия заинтересована в закупке белорусских кормовых добавок через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мордовия заинтересована в закупке белорусских кормов через БУТБ-1

Учитывая значительную долю животноводства в структуре сельского хозяйства Мордовии и стабильный спрос на комбикорма, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия был выбран экспорт продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации: аминокислоты, премиксы и другие кормовые добавки. После запуска производства аминокислот на базе БНБК у белорусских производителей появилась возможность не только насыщать этой продукцией внутренний рынок, но и реализовывать ее за рубеж. С начала 2022 года общая сумма сделок по продаже продукции БНБК в Россию составила 2,4 миллиона долларов.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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