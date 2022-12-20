Головченко: нерешённых вопросов у Беларуси и России не осталось

Новости Беларуси. Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось. Такое мнение высказал Роман Головченко, комментируя переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось. Такое мнение высказал Роман Головченко, комментируя переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, экспорт белорусских товаров на российский рынок по итогам года может вырасти до 20 миллиардов долларов. Кстати говоря, российский лидер накануне без прикрас особенно подчеркнул, что сделанное в Беларуси пользуется большим спросом у россиян: начиная от техники и заканчивая продуктами питания – у белорусов они действительно качественные. Потому интерес в дальнейшем углублении в сотрудничестве взаимен. И это стоит признать особенно на фоне давно распространяющихся фейков, что якобы исключительно Беларуси больше нужны эти отношения. В целом уходящий год был для двух стран продуктивным. Минск и Москва объединились в противостоянии европейским санкциям, и это дало эффект. Как отметил с осторожным оптимизмом Александр Лукашенко, союзникам удается справляться с экономическими вызовами довольно неплохо. Удалось достичь консенсуса и по газовому вопросу.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хочу успокоить, что для белорусов, жителей, для промышленности, все будет стабильно и комфортно. Уже, наверное, уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос, цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении. В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Республику Беларусь, причем, как мы вчера услышали, наверное, впервые: цена будет зафиксирована на трехлетний период, чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических расчетах уже исходить из конкретной цифры.
В интеграционных шагах явно виден результат. Это накануне подчеркнули оба лидера. В частности речь шла о реализации 28 союзных программ. Уже выполнено порядка 60 % от общего числа задач, определенных договоренностями.
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