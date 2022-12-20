Головченко: нерешённых вопросов у Беларуси и России не осталось

Новости Беларуси. Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось. Такое мнение высказал Роман Головченко, комментируя переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, экспорт белорусских товаров на российский рынок по итогам года может вырасти до 20 миллиардов долларов. Кстати говоря, российский лидер накануне без прикрас особенно подчеркнул, что сделанное в Беларуси пользуется большим спросом у россиян: начиная от техники и заканчивая продуктами питания – у белорусов они действительно качественные. Потому интерес в дальнейшем углублении в сотрудничестве взаимен. И это стоит признать особенно на фоне давно распространяющихся фейков, что якобы исключительно Беларуси больше нужны эти отношения. В целом уходящий год был для двух стран продуктивным. Минск и Москва объединились в противостоянии европейским санкциям, и это дало эффект. Как отметил с осторожным оптимизмом Александр Лукашенко, союзникам удается справляться с экономическими вызовами довольно неплохо. Удалось достичь консенсуса и по газовому вопросу.