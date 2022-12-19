Александр Червяков: Беларусь и Россия в ответ на санкции усилили интеграцию

Беларусь и Россия в ответ на санкции усилили интеграцию. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усиление интеграции связано в первую очередь с продвижением реализации 28 союзных программ. Беларусь помогает России заместить импорт из недружественных стран. Наши компании поставляют дорожную и сельскохозяйственную технику, почти на треть выросли поставки оборудования для машиностроения и металлургии.

Напомним, наши страны подписали межправительственное соглашение о выделении кредита на импортозамещающие проекты в сфере машиностроения на 105 миллиардов российских рублей. Взаимный товарооборот за 10 месяцев достиг 34,5 миллиарда долларов. Для эффективной переориентации белорусского экспорта и развития импортозамещения банки обеих стран разрабатывают специальные программы поддержки для белорусского бизнеса.

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