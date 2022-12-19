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ЕАБР: белорусские компании адаптировались к изменениям внешних условий

19 декабря 2022 14:39
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Аналитики Евразийского банка развития отмечают, что белорусские компании адаптировались к изменениям внешних условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: белорусские компании адаптировались к изменениям внешних условий-1

В оценках руководителей бизнеса на ближайшее будущее стало больше оптимизма. Это касается как крупных госкомпаний, так и малых и средних предприятий. В третьем квартале улучшилась ситуация с экспортом нефтепродуктов. Поддержку поставкам оказала повышенная ценовая конкурентоспособность.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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