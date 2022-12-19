Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.12.2022

Сколько сельхозпродукции выпустили в Беларуси за 11 месяцев? Какие суммы откладывают в свои копилки белорусы? И какие продукты в отечественных магазинах самые популярные? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

В Беларуси стали выпускать больше сельхозпродукции По данным Белстата, уровень производства за 11 месяцев вырос на 3,5 % по сравнению с тем же периодом 2021-го. Так, отечественные предприятия выпустили товаров на общую сумму 31,5 миллиарда рублей. Львиная доля производства пришлась на сельхозорганизации – свыше 25 миллиардов. Эти же субъекты произвели 97 % скота и птицы в живом весе, такую же долю молока и 85 % яиц. В сельхозорганизациях на 1 декабря содержалось свыше 4 миллионов голов крупного рогатого скота, в том числе 1,5 миллиона коров, а также порядка 2,5 миллиона свиней. В целом по стране хозяйства всех категорий выпустили более 1,5 миллиона тонн скота и птицы в живом весе. Надои превысили 7 миллионов тонн, яиц получено почти 3 миллиарда 200 миллионов штук.

Белорусы стали откладывать меньше денег К такому выводу пришли отечественные финансовые эксперты. С 2020 года доля сберегаемых средств и их сумма в реальном выражении заметно снизились. Так, в июле-сентябре средняя белорусская семья тратила около 1 750 рублей в месяц, что на 10 % больше, чем за тот же период годом ранее. Таковы данные Белстата. В банк и в копилку белорусы откладывали чуть более 11 % своих общих расходов, тогда как в прошлом году сберегали более 13. Кроме того, падает доля домохозяйств, которые в целом копят деньги. Что касается сбережений граждан по регионам, то минчане копят больше и чаще. Так, средний размер финансовой подушки в столице составил более 300 рублей ежемесячно – это почти вдвое больше, чем в некоторых областях. При этом минчане откладывают около 14 % расходов, тогда как в областях – от 8 до 13.

Топ самых популярных у белорусов продуктов 2021 года составили журналисты на основе данных Белстата Самой частой покупкой в продовольственных магазинах были яйца, которые входят не только в белорусский, но и в мировой топ. В среднем каждый житель страны съедал свыше 20 яиц в месяц – уровень потребления за четыре года немного вырос. Вторую строчку рейтинга занимают молочные продукты, которыми изобилуют полки отечественных магазинов. Среднестатистический белорус в 2021-м употребил 237 килограммов «молочки» – чуть меньше, чем 5 лет назад. Тройку замкнули овощи и бахчевые культуры, такие как капуста, свекла, морковь, лук, арбузы, дыни и тыквы. В прошлом году каждый гражданин купил 170 килограммов этих продуктов. А вот картофель занял только четвертое место в предпочтениях белорусов. В последние несколько лет уровень его потребления падает. Среди самых популярных товаров также оказались мясо и мясные продукты, фрукты, ягоды.