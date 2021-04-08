Фармакология, сельское хозяйство и машиностроение. Товарооборот Беларуси и Индии за 2020-й превысил полмиллиарда долларов
Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости чрезвычайного и полномочного посла Индии в Беларуси по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Это государство – огромный и постоянно растущий рынок. В 2020 году наш взаимный товарооборот перешагнул отметку в полмиллиарда долларов. Уровень взаимодействия высокий, но перспективы гораздо серьезнее.
Юлия Бешанова продолжит.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Сангита Бахадур – опытный дипломат. Работала в Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании. А с марта 2018 года представляла интересы официального Нью-Дели в Минске. На встречу с главой государства глава индийской дипмиссии прибыла в изумрудном сари. В Индии этот цвет ассоциируется с надеждой на процветание. Вряд ли это случайное совпадение при выборе традиционной одежды.
Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Прежде всего, позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за возможность встретиться с вами сегодня. Для меня это большая честь. Я хорошо знаю, что не все послы удостаиваются аудиенции лично с вами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас с вами такие добрые отношения еще с советских времен, как я мог вас не принять вас.
Юлия Бешанова:
Расстояние между Минском и Нью-Дели почти 5 тысяч километров. Но кропотливая работа и взаимный интерес позволяют шаг за шагом осваивать даже самые дальние внешнеполитические дуги. Как показывает динамика развития отношений, географическая удаленность вовсе не мешает наводить экономические мосты.
Александр Лукашенко – послу Индии: думаю, пришло то время, когда нам надо сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству
Юлия Бешанова:
Индия – третья по величине экономика Азии с очень большими перспективами и быстрорастущим рынком. По прогнозам, в 2021 году страна прирастет на 7,1 %. Конечно, для торговли с таким глобальным игроком товарооборот в полмиллиарда небольшой, но, по сравнению с допандемийным годом, наметился даже небольшой рост.
Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям
Юлия Бешанова:
Развивается и инвестиционное сотрудничество. Сегодня реализуются три белорусско-индийских проекта в сфере фармацевтики. Вместе производим лекарства от рака, туберкулеза, гепатита. Есть взаимный интерес к расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Новой экспортной позицией может стать и белорусский лен. В Индию из Витебской области будут экспортироваться льняные ткани. Для жаркого климата такая одежда незаменима, к тому же индусы предпочитают натуральные ткани. Идеями госпожа посол делилась недавно, посещая белорусские предприятия.
Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»
Юлия Бешанова:
Президент уверен: ускорит движение навстречу визит Нарендры Моди в Беларусь. Это будет его первое посещение Минска. Но это не значит, что контакты между нашими странами редки. Регулярны встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Индии на полях заседаний Совета глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, Циндао, Бишкеке.
Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране
Юлия Бешанова:
Люди Индии и Беларуси действительно интересы друг другу. Индусы любуются белорусским природными красотами, мы изучаем йогу и смотрим болливудские фильмы. Совсем скоро на «Славянском базаре» в Витебске пройдет День Индии, планируется провести и дни индийского кино. Чем не повод ближе познакомиться друг с другом?