Фармакология, сельское хозяйство и машиностроение. Товарооборот Беларуси и Индии за 2020-й превысил полмиллиарда долларов

Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости чрезвычайного и полномочного посла Индии в Беларуси по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Это государство – огромный и постоянно растущий рынок. В 2020 году наш взаимный товарооборот перешагнул отметку в полмиллиарда долларов. Уровень взаимодействия высокий, но перспективы гораздо серьезнее. Юлия Бешанова продолжит.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Сангита Бахадур – опытный дипломат. Работала в Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании. А с марта 2018 года представляла интересы официального Нью-Дели в Минске. На встречу с главой государства глава индийской дипмиссии прибыла в изумрудном сари. В Индии этот цвет ассоциируется с надеждой на процветание. Вряд ли это случайное совпадение при выборе традиционной одежды.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Прежде всего, позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за возможность встретиться с вами сегодня. Для меня это большая честь. Я хорошо знаю, что не все послы удостаиваются аудиенции лично с вами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с вами такие добрые отношения еще с советских времен, как я мог вас не принять вас.

Юлия Бешанова:

Расстояние между Минском и Нью-Дели почти 5 тысяч километров. Но кропотливая работа и взаимный интерес позволяют шаг за шагом осваивать даже самые дальние внешнеполитические дуги. Как показывает динамика развития отношений, географическая удаленность вовсе не мешает наводить экономические мосты. Александр Лукашенко – послу Индии: думаю, пришло то время, когда нам надо сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству

Юлия Бешанова:

Индия – третья по величине экономика Азии с очень большими перспективами и быстрорастущим рынком. По прогнозам, в 2021 году страна прирастет на 7,1 %. Конечно, для торговли с таким глобальным игроком товарооборот в полмиллиарда небольшой, но, по сравнению с допандемийным годом, наметился даже небольшой рост. Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям

Юлия Бешанова:

Развивается и инвестиционное сотрудничество. Сегодня реализуются три белорусско-индийских проекта в сфере фармацевтики. Вместе производим лекарства от рака, туберкулеза, гепатита. Есть взаимный интерес к расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Новой экспортной позицией может стать и белорусский лен. В Индию из Витебской области будут экспортироваться льняные ткани. Для жаркого климата такая одежда незаменима, к тому же индусы предпочитают натуральные ткани. Идеями госпожа посол делилась недавно, посещая белорусские предприятия. Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»

Юлия Бешанова:

Президент уверен: ускорит движение навстречу визит Нарендры Моди в Беларусь. Это будет его первое посещение Минска. Но это не значит, что контакты между нашими странами редки. Регулярны встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Индии на полях заседаний Совета глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, Циндао, Бишкеке. Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране