«Экономический экстремизм». Как стоит реагировать на отказ Львова от автобусов МАЗ и поведение диаспоры – мнение политолога

Новости Беларуси. Компания МАЗ принимала участие в тендере на закупку Украиной наших автобусов и выиграла его. Однако белорусская диаспора за границей настояла на отказе от поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту тему поговорим с политологом Боровиком Вадимом Александровичем.

Юлия Алексеюк, СТВ:

МАЗ выиграл тендер на поставку 100 автобусов в Украину, но Львов собирается пересмотреть результаты. Делается это с подачи белорусской диаспоры. Как оценить подобное поведение наших соотечественников? Конечно, Львов проиграет от такого решения. Что касается диаспоры, это преступное поведение Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, в экономике надо руководствоваться всегда рациональными подходами. Продукция МАЗ – это высококачественная продукция по оптимальной цене. То есть в соотношении цена/качество это идеальная продукция. Конечно, Львов проиграет от такого решения. У них еще есть шанс исправиться. Что касается диаспоры, это преступное поведение, за которое надо будет платить. Вот они и должны нести эти издержки. То есть нам надо посчитать, сколько это стоит, во сколько это обходится белорусской экономике, плюс упущенную выгоду посчитать, умножить на 10. И будут платить. То есть здесь надо понимать: вот, написал где-то комментарий, мы тебя приглашаем, ты отчитываешься о доходах и имуществе и возмещаешь пропорционально своему участию в такой подрывной деятельности.

Украина должна ценить, во-первых, наше очень взвешенное отношение к различным ситуациям во внешнеполитической и внутриполитической истории Беларуси. Мы никогда не махали шашкой, никогда в отношении Украины не делали громких заявлений. Мы очень деликатно себя вели в 2014 году, мы стали площадкой для мирного урегулирования тех конфликтных ситуаций. И, к сожалению, наши украинские друзья не ценят то добро, которое белорусы на протяжении всей истории суверенной Беларуси, суверенной Украины демонстрируют. Мы надеемся, здравый смысл возобладает над какими-то сиюминутными решениями. Но абсолютно необоснованные решения, а деятельность и действия представителей диаспоры (это не вся диаспора, а часть) – это преступная деятельность, которая будет наказана в любом случае.

Должны быть законные решения, которые позволят взыскать прямой ущерб, упущенную выгоду с тех, кто к таким санкциям призывает Юлия Алексеюк:

Как вы думаете, это вообще желание насолить или какой-то определенный заказ для достижения своих целей? Вадим Боровик:

Ну смотрите. Во-первых, когда мы говорили по калийным удобрениям, чудаки призывали. Мы же объясняли: рынок очень конкурентный. Сегодня они призывают: «Давайте остановим закупки». Ничего ждать никто не будет на рынке. Сразу эту нишу займут наши конкуренты. Они будут радоваться, они будут аплодировать стоя тому, что Беларусь вышла и потеряла долю рынка калийных удобрений. То же самое МАЗ. Пожалуйста, на это место прибегут несколько предприятий, конкурентов наших на рынке, они с удовольствием поставят свою продукцию.

Сегодня они залезли в карман сотрудникам предприятия, многотысячного предприятия. Если человек призывает к прямому ущербу нашей стране, к прямому ущербу гражданам Беларуси, сотрудникам конкретного предприятия, он должен из своего кармана возместить. Поэтому должны быть законные, взвешенные, в рамках правового поля решения, которые позволят нам взыскать прямой ущерб, упущенную выгоду с тех лиц, которые к таким санкциям призывают. Потому что и в Китае, и в ряде стран Европейского союза предусмотрено вплоть до уголовной ответственности за подрыв экономических устоев страны. То есть человек занимается по большому счету экономическим экстремизмом. Но граждане должны понимать, что ни один человек, который относится с уважением к самому себе в первую очередь, к своей стране и к своему народу, никогда не призовет к санкциям, никогда не будет выступать с такого рода призывами. Поэтому, я уверен, большинство представителей диаспоры адекватные люди. Вот с ними наше посольство работает.

В тех странах, где идет такая деструктивная политика, мы можем немножко уменьшить наши дипломатические усилия Юлия Алексеюк:

Ключевые белорусские промышленные предприятия сейчас получили доступ к полному участию в российских госзакупках. Какие у вас прогнозы: минимизируется в ближайшее время работа на Западе и больше будет работы на этом пространстве? Вадим Боровик:

То, что нам наши российские партнеры открыли, расширили наш доступ к госзакупкам – это закономерно и нормально. Мы в Союзном государстве.