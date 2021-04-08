Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям

Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси по случаю ее завершения дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава дипмиссии уверена: визиты на высшем уровне – дело ближайшего времени. Индия сегодня все еще переживает последствия пандемии. Из-за непростой эпидемиологической ситуации личные встречи долгое время были ограничены. Вероятно, что премьер-министр этого южноазиатского государства посетит Минск уже в конце этого или начале следующего года.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Беларусь и Индию связывают добрые и тесные долгосрочные отношения. Мы продолжили наши связи после развала Советского Союза и были одними из первых иностранных партнеров, которые открыли в Беларуси свое посольство. В настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям, в первую очередь торгово-экономические контакты, политические связи, и, конечно же, продолжается диалог на международных площадках. Мы добились немало и, кстати, за время моей дипломатической миссии смогли существенно нарастить взаимный товарооборот, примерно на 50 %. Конечно же, на этом не стоит останавливаться.