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Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям

08 апреля 2021 10:41
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Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси по случаю ее завершения дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям-1

Глава дипмиссии уверена: визиты на высшем уровне – дело ближайшего времени. Индия сегодня все еще переживает последствия пандемии. Из-за непростой эпидемиологической ситуации личные встречи долгое время были ограничены. Вероятно, что премьер-министр этого южноазиатского государства посетит Минск уже в конце этого или начале следующего года.  

Александр Лукашенко – послу Индии: думаю, пришло то время, когда нам надо сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству

Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям-4

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:  
Беларусь и Индию связывают добрые и тесные долгосрочные отношения. Мы продолжили наши связи после развала Советского Союза и были одними из первых иностранных партнеров, которые открыли в Беларуси свое посольство. В настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям, в первую очередь торгово-экономические контакты, политические связи, и, конечно же, продолжается диалог на международных площадках. Мы добились немало и, кстати, за время моей дипломатической миссии смогли существенно нарастить взаимный товарооборот, примерно на 50 %. Конечно же, на этом не стоит останавливаться.  

# Беларусь-Индия # Александр Лукашенко # Сангита Бахадур # Фотофакт

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