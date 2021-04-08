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Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране

08 апреля 2021 18:05
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Новости Беларуси. Точек соприкосновения у Беларуси и Индии становится все больше. Кроме традиционных направлений, практически ежегодно появляются новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране-1

Южноазиатское государство перенаселено и, чтобы освободить место под жилую застройку, часто вырубает леса. Поэтому страна постоянно ищет на зарубежных рынках продукцию высокого качества, будь то древесина или изделия из дерева.

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Еще пример – Индия, как и Беларусь, активно развивает IT. А значит, и тут нам по пути. Индии интересна и наша помощь в подготовке нефтяников и врачей.

Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране-4

Маду Полуру Судан Рао – студент Витебского государственного медуниверситета. Будущий хирург учится на пятом курсе, а еще помогает по всем вопросам своим индийским землякам-студентам. Молодой человек – председатель землячества Индии. Пять лет назад за тысячи километров приехал получать белорусский диплом.

Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране-7

Маду Полуру Судан Рао, студент Витебского государственного медицинского университета:
Сначала мы думали ехать в Китай, а потом – в Европу и Украину тоже. Диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране.

Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране-10

Только в Витебском медуниверситете сегодня получают профессию врача 66 индийских студентов. Впервые молодой человек из этой страны приехал за дипломом в Беларусь в 1983-м. Закончил ВГМУ на отлично. После того желающих получить профессию в Витебском меде меньше не становится.

Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране-13

Фаина Высоцкая, заместитель декана факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного медицинского университета:
С 2002 года, когда у нас открылось преподавание на английском языке, количество индийских граждан постепенно увеличивается, и последние три года является стабильным. 11 студентов на каждом – первом, втором и третьем курсе – обучается у нас сегодня.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Маду Полуру Судан Рао # Фаина Высоцкая # Фотофакт

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