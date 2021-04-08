Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране

Новости Беларуси. Точек соприкосновения у Беларуси и Индии становится все больше. Кроме традиционных направлений, практически ежегодно появляются новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южноазиатское государство перенаселено и, чтобы освободить место под жилую застройку, часто вырубает леса. Поэтому страна постоянно ищет на зарубежных рынках продукцию высокого качества, будь то древесина или изделия из дерева.

Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»

Еще пример – Индия, как и Беларусь, активно развивает IT. А значит, и тут нам по пути. Индии интересна и наша помощь в подготовке нефтяников и врачей.