Индийский студент Витебского меда: диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране

Новости Беларуси. Точек соприкосновения у Беларуси и Индии становится все больше. Кроме традиционных направлений, практически ежегодно появляются новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Точек соприкосновения у Беларуси и Индии становится все больше. Кроме традиционных направлений, практически ежегодно появляются новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Южноазиатское государство перенаселено и, чтобы освободить место под жилую застройку, часто вырубает леса. Поэтому страна постоянно ищет на зарубежных рынках продукцию высокого качества, будь то древесина или изделия из дерева.
Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»
Еще пример – Индия, как и Беларусь, активно развивает IT. А значит, и тут нам по пути. Индии интересна и наша помощь в подготовке нефтяников и врачей.
Маду Полуру Судан Рао – студент Витебского государственного медуниверситета. Будущий хирург учится на пятом курсе, а еще помогает по всем вопросам своим индийским землякам-студентам. Молодой человек – председатель землячества Индии. Пять лет назад за тысячи километров приехал получать белорусский диплом.
Маду Полуру Судан Рао, студент Витебского государственного медицинского университета:
Сначала мы думали ехать в Китай, а потом – в Европу и Украину тоже. Диплом, который мы получим в Беларуси, лучше, чем в другой стране.
Только в Витебском медуниверситете сегодня получают профессию врача 66 индийских студентов. Впервые молодой человек из этой страны приехал за дипломом в Беларусь в 1983-м. Закончил ВГМУ на отлично. После того желающих получить профессию в Витебском меде меньше не становится.
Фаина Высоцкая, заместитель декана факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного медицинского университета:
С 2002 года, когда у нас открылось преподавание на английском языке, количество индийских граждан постепенно увеличивается, и последние три года является стабильным. 11 студентов на каждом – первом, втором и третьем курсе – обучается у нас сегодня.