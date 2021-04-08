Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»

Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Это государство – огромный и постоянно растущий рынок. В 2020 году наш взаимный товарооборот перешагнул отметку в полмиллиарда долларов. Уровень взаимодействия высокий, но перспективы гораздо серьезнее. Александр Лукашенко – послу Индии: думаю, пришло то время, когда нам надо сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству

Традиционно, основа нашего экспорта – калийные удобрения. Буквально на днях наша калийная компания подписала очередной контракт на поставку своего товара, причем цена на удобрения возросла до 280 долларов за тонну.

Есть контракт и у БелАЗа. В Индию предприятие поставит 96 карьерных самосвалов. Направление перспективное еще и потому, что в городе Нагпур с 2016 года работает наш сервисный центр. Новые возможности откроются с созданием зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС. Вопрос уже прорабатывается. Посол Индии в Беларуси: в настоящее время две страны продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям