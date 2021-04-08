Андрей Русакович о создании зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС: «Это облегчение доступа товаров на рынки друг друга»
Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Это государство – огромный и постоянно растущий рынок. В 2020 году наш взаимный товарооборот перешагнул отметку в полмиллиарда долларов. Уровень взаимодействия высокий, но перспективы гораздо серьезнее.
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Традиционно, основа нашего экспорта – калийные удобрения. Буквально на днях наша калийная компания подписала очередной контракт на поставку своего товара, причем цена на удобрения возросла до 280 долларов за тонну.
Есть контракт и у БелАЗа. В Индию предприятие поставит 96 карьерных самосвалов. Направление перспективное еще и потому, что в городе Нагпур с 2016 года работает наш сервисный центр. Новые возможности откроются с созданием зоны свободной торговли Индии с ЕАЭС. Вопрос уже прорабатывается.
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Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ:
Безусловно, зона свободной торговли – это первоначальный уровень экономической интеграции, можно так рассматривать, между государствами. Это снижение таможенных пошлин, это облегчение доступа товаров на рынки друг друга, механизм разрешения различного рода торговых споров, что очень важно для индийского бизнеса, и многое другое. То есть это первичный этап экономической интеграции, который также даст новый импульс нашему сотрудничеству.