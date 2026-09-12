Новости по тегу #Беларусь-Индия

Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с индийским коллегой. В центре внимания был весь спектр двустороннего сотрудничества между странами.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии, премьер-министра и граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.
Президент пожелал дружественному народу скорейшего восстановления затронутых стихией районов.
Стороны прорабатывают вопрос создания прямого маршрута для транспортировки рыбы и морепродуктов. Новый логистический коридор свяжет Индию и Беларусь напрямую.
Это подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя руководство и народ этой страны с Днем Республики.
Беларусь и Индия рассчитывают подтянуть совместный товарооборот к планке в 2-3 миллиарда долларов.
Об этом шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром.
Вместе с нашими волонтерами они сажали сосны и ели.
Александр Лукашенко поздравил Президента и премьер-министра Индии с Днем Независимости.
В дар от нашего дипломатического представительства переданы более 250 изданий на английском, русском языках и санскрите.
В форуме принимают участие больше 20 спикеров из Индии, Беларуси и России, которые поделятся рабочими кейсами по выходу на индийский рынок.
Ведущие эксперты в области права, логистики и международных финансов помогут нашим кампаниям реализовать экспортный потенциал на динамично развивающемся индийском рынке.
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