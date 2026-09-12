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Новости по тегу #Беларусь-Индия

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии
12 сентября 2026 16:53

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии

Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене
15 августа 2026 07:47

Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене

Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма
14 мая 2026 18:04

Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма

Беларусь и Индия расширяют взаимодействие в сфере поставок морепродуктов
11 мая 2026 10:50

Беларусь и Индия расширяют взаимодействие в сфере поставок морепродуктов

Лукашенко: сотрудничество с Индией последовательно развивается и наполняется новым содержанием
26 января 2026 05:45

Лукашенко: сотрудничество с Индией последовательно развивается и наполняется новым содержанием

Древесина и БЕЛАЗы! Посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии
04 ноября 2025 13:36

Древесина и БЕЛАЗы! Посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии

Лукашенко: Беларусь и Индия вполне могут достичь товарооборота в 3 млрд долларов
04 ноября 2025 10:35

Лукашенко: Беларусь и Индия вполне могут достичь товарооборота в 3 млрд долларов

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие
02 ноября 2025 10:41

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие

Лукашенко отметил позитивную тенденцию к росту оборота товаров и услуг с Индией
15 августа 2025 07:15

Лукашенко отметил позитивную тенденцию к росту оборота товаров и услуг с Индией

Книги из Индии пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси
13 августа 2025 08:24

Книги из Индии пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом
24 июля 2025 11:21

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом

Путь в Индию! На форуме в Могилёве расскажут, как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси
14 июля 2025 11:09

Путь в Индию! На форуме в Могилёве расскажут, как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси