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Новости по тегу #Нарендра Моди

Моди: Индия будет импортировать в условиях энергокризиса, откуда возможно
24 марта 2026 11:55

Моди: Индия будет импортировать в условиях энергокризиса, откуда возможно

ЕС и Индия подписали торговое соглашение
27 января 2026 17:11

ЕС и Индия подписали торговое соглашение

Моди на саммите ШОС призвал реформировать ООН
01 сентября 2025 07:28

Моди на саммите ШОС призвал реформировать ООН

NYT: Моди разозлили слова Трампа о Нобелевской премии мира
31 августа 2025 10:50

NYT: Моди разозлили слова Трампа о Нобелевской премии мира

Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине
22 сентября 2024 10:46

Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине

«Это не план». Зеленский назвал мирную инициативу Китая политическим заявлением
28 августа 2024 10:04

«Это не план». Зеленский назвал мирную инициативу Китая политическим заявлением

Украина пытается снизить цены на российскую нефть? Итоги визита премьер-министра Индии в Киев
25 августа 2024 16:58

Украина пытается снизить цены на российскую нефть? Итоги визита премьер-министра Индии в Киев

Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии в связи с сотнями жертв оползней
01 августа 2024 17:40

Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии в связи с сотнями жертв оползней

Лукашенко поздравил премьер-министра Индии с победой на парламентских выборах
10 июня 2024 17:40

Лукашенко поздравил премьер-министра Индии с победой на парламентских выборах

Индия примет активное участие в конференции по Украине
20 мая 2024 15:00

Индия примет активное участие в конференции по Украине

Путин: Россия выступает за скорейшее присоединение Беларуси к ШОС
04 июля 2023 09:50

Путин: Россия выступает за скорейшее присоединение Беларуси к ШОС

Премьер Индии приветствует намерение Беларуси вступить в ШОС
04 июля 2023 09:00

Премьер Индии приветствует намерение Беларуси вступить в ШОС