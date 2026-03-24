Новости по тегу #Нарендра Моди

По его словам, властями активно ведется поиск альтернативных источников нефти и газа, и в последние дни Индия уже получила поставки из различных стран.
Это стало возможным после долгих и тяжелых переговоров, которые длились без малого 20 лет. Этот договор уже назвали сделкой всех времен.
Премьер-министр Индии Моди на саммите ШОС сообщил о необходимости реформировать ООН.
Телефонный разговор лидеров США и Индии состоялся 17 июля.
Лидеры стран QUAD сделали заявление касательно Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал китайский план по разрешению конфликта в Украине скорее политической декларацией, чем решением.
Моди пробыл в Украине всего один день и его не мог не волновать инцидент в Краснодарском крае. Индия сегодня – главная по реэкспорту российской нефти, и состояние российской нефтяной инфраструктуры для Нью-Дели крайне важно.
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