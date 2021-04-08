Новости экономики за 08.04.2021

Новости Беларуси. Какие белорусские предприятия могут участвовать в российских госзакупках, сколько семей решили досрочно использовать семейный капитал и что обсуждали представители экономических ведомств Беларуси и Китая?

В Евразийский реестр промышленной продукции включены 48 белорусских компаний. В том числе такие флагманы машиностроения как МАЗ, «Амкодор», МТЗ, «Гомсельмаш», «Белшина». Все основные отечественные предприятия, холдинги, которые в свое время поставляли на российский рынок продукцию, сегодня в полной мере имеют доступ к госзакупкам и участию в тех или иных конкурсных процедурах.

Российские компании, в том числе через свои дочерние структуры, также реализуют свою продукцию на белорусском рынке. По итогам 2020 года взаимный товарооборот между Беларусью и Россией составил около 29 миллиардов долларов.

Более 97 тысяч белорусских семей открыли депозиты на семейный капитал в 2021 году

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