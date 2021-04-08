Новости экономики за 08.04.2021

Новости Беларуси. Какие белорусские предприятия могут участвовать в российских госзакупках, сколько семей решили досрочно использовать семейный капитал и что обсуждали представители экономических ведомств Беларуси и Китая?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кондитерские фабрики «Красный Мозырянин» и «Спартак» объединят. Скоро появится кластер
КЛЮЧЕВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ ПОЛНЫЙ ДОСТУП К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ГОСЗАКУПКАХ
В Евразийский реестр промышленной продукции включены 48 белорусских компаний. В том числе такие флагманы машиностроения как МАЗ, «Амкодор», МТЗ, «Гомсельмаш», «Белшина». Все основные отечественные предприятия, холдинги, которые в свое время поставляли на российский рынок продукцию, сегодня в полной мере имеют доступ к госзакупкам и участию в тех или иных конкурсных процедурах.
Российские компании, в том числе через свои дочерние структуры, также реализуют свою продукцию на белорусском рынке. По итогам 2020 года взаимный товарооборот между Беларусью и Россией составил около 29 миллиардов долларов.
Более 97 тысяч белорусских семей открыли депозиты на семейный капитал в 2021 году
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ НАЧАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
Беларусь и Китай ведут переговоры по соглашению об инвестициях и торговле услугами. Представители экономических ведомств двух стран обсудили содержание будущего соглашения, в частности защиту прав интеллектуальной собственности. Работа по выстраиванию торгово-экономических отношений Беларуси и КНР позволила не допустить снижения внешнеторгового оборота товаров и услуг, который по итогам 2020 года превысил 5 миллиардов долларов. Несмотря на пандемию, обеспечен товарооборот на уровне не ниже уровня 2019 года, а внешнеторговый оборот услугами между странами прирос на 16 %. Китай является вторым торговым партнером Беларуси после России.