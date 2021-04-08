Александр Лукашенко – послу Индии: думаю, пришло то время, когда нам надо сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству

Новости Беларуси. Визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Беларуси по случаю ее завершения дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сангита Бахадур представляла интересы официального Нью-Дели в Минске с марта 2018 года. За это время удалось существенно расширить двусторонние связи. Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Это государство – огромный и постоянно растущий рынок с развивающейся инфраструктурой и хорошей экономической перспективой.

В 2020 году наш взаимный товарооборот перешагнул отметку в полмиллиарда долларов. Мы продаем в Индию калийные удобрения, грузовые автомобили, специфические товары. Основные импортные позиции – лекарственные средства, морепродукты, рис. Александр Лукашенко подчеркнул: уровень взаимодействия высокий, но перспективы гораздо серьезнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели за столь короткий промежуток времени пребывания послом дружественной нам Индии в Беларуси. Я посмотрел, товарооборот наш за 20 лет вырос в 10 раз. Чуть больше полумиллиарда долларов. Это, конечно, прилично, но недостаточно для наших возможностей. Мы можем больше. И вы это лучше меня знаете. Я осведомлен о том, насколько вы аккуратно относитесь к Беларуси, хотите сотрудничать с Беларусью и хотели бы сотрудничать с Беларусью. И в связи с этим, забегая вперед, скажу, что мне бы очень хотелось, чтобы человек, который приедет сюда после вас с таким желанием наладить добрые и продуктивные отношения с Беларусью, продвинул все те замыслы, которые были у вас, в отношениях между Беларусью и Индией. А начинаний немало, да и сделано немало.

Вы знаете, мне кажется, что мы уже в течение нашего сотрудничества за последние даже, может, два десятилетия не только поняли, но и изучили возможности Индии и Беларуси. Наверное, настало время, когда мы должны перейти к тому этапу отношений, когда надо заключать конкретные договоры и контракты и идти вперед в нашем сотрудничестве. Я полагаю, что нужен некий толчок, какой-то стимул для того, чтобы мы начали практически реализовывать наши замыслы. Думаю, что хорошим стимулом развития наших отношений был бы визит Нарендры Моди в Беларусь. Я его очень хорошо знаю, даже можно сказать мы в какой-то степени дружны, поддерживаем друг друга. Мне кажется, что ему надо было бы уже побывать в Беларуси. И его приезд в Беларусь, его официальный визит – мы его примем достойно – стал бы таким триггером в отношениях между нашими странами по всем направлениям. Госпожа посол, думаю, пришло то время, когда нам надо свои возможности и желания объединить и сделать несколько шагов к тесному сотрудничеству.