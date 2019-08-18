«Чем больше поощрим людей, тем лучше». Подводим итоги рабочей поездки Президента в Стародорожский район

Новости Беларуси. Исходя из информации, представленной главе государства губернатором, ситуация в Минском регионе стабильная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растет валовой региональный продукт, производительность труда, экспорт товаров даже без учета нефти и нефтепродуктов, прямые иностранные инвестиции.

Юлия Огнева, СТВ:

Можно сказать, что напутствие, данное главой государства во время назначения Анатолия Исаченко, мало-помалу начинает претворяться в жизнь. Если помните, это звучало так: «Очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось». И ведь получается – но в целом, за которым не должны прятаться частности (как, впрочем, и наоборот).

Например, во время посещения хозяйства «Шапчицы-Агро» Александр Лукашенко выразил обеспокоенность ситуацией на заводе «Атлант». Связь прямая: «Шапчицы-Агро» – подшефное хозяйство столичного предприятия. А посещая Стародорожский лесхоз, глава государства поручил разработать комплексную программу по развитию лесного хозяйства. Подробности рабочей поездки главы государства в Минскую область – у корреспондента Юлии Бешановой.

Последние дождливые дни внесли в планы уборки существенные коррективы: зерновые почти собраны, но в полях еще стоит овес и ячмень. С борта президентского вертолета качество сельхозработ как на ладони, отсюда и практически мгновенные поручения. И не только по Минской области. Сказанное адресовано абсолютно всем аграриям. План по каждой культуре определили четко еще три недели назад на селекторе. «Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получим 7 миллионов зерна колосовых – будем с хлебом. Ну и готовиться к кукурузе, третий раз говорю публично. Готовиться. И надо не 830-850 тысяч тонн закупать в резерв, а надо до миллиона. Накормить народ (это немного надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Вот весь расклад. Поэтому эти вот дни – сегодня, завтра, послезавтра – мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все, что у нас стоит из зерновых, колосовых. Но замечание, примечание: при этом не рвите технику. Александр Лукашенко: «Если вы видите там болото, не надо загонять туда комбайн по самое не могу» Параллельно нужно заготавливать корма, готовить землю под посевную. Это значит, не упустить ничего из тех составляющих, которые и формируют культуру земледелия: аккуратные поля, вовремя собранный урожай.

В Стародорожском районе с этим все в порядке. Значит, так можно и нужно работать по всей стране. Александр Лукашенко: «Если умеешь, как надо делать, привези сюда председателей исполкомов и заставь их сделать так» Каждая корова на этой ферме дает 21 килограмм молока в сутки.

И это при том, что в целом по стране молочные реки заметно обмелели. Чтобы буренки исправно доились, их нужно хорошо кормить. Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько К сожалению, вынужденная прошлогодняя диета и болезни не могли сказаться на количестве молока и численности поголовья.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:

Кормовой стол определяет всю базу животноводства. Поэтому задача у нас одинаковая для всех регионов – обеспечить полуторагодичный запас. Эту задачу ставит глава государства, зная эту проблему, что, решив ее, мы улучшим результаты. Улучшится в целом экономика.

Со статистикой, конечно, не поспоришь. Однако по цифрам падежа скота мнения разошлись. Но это не та ситуация, когда в споре рождается истина. Позиция Президента предельно понятна: за каждый такой случай – персональная ответственность. Александр Лукашенко: «Я не зря поднимаю эти вопросы – это вопиющая бесхозяйственность. Это просто преступление» В «Шапчицах-Агро» таких проблем нет. Когда-то убыточное хозяйство сегодня твердо стоит на ногах. Крепкое плечо подставил промышленный гигант «Атлант».

Зарплаты выросли, показатели тоже, уезжать из окрестных деревень стали меньше. Люди держатся за работу, отсюда и результаты высокие. Такой труд достоин отдельной благодарности. Президент обещал подумать о наградах для особо отличившихся.

Александр Лукашенко:

Чем больше поощрим людей – но только основательно проработав вопрос и за заслуги, – тем лучше. Этих людей мы должны видеть и их поддерживать, поэтому Администрации и вам надо проработать эти все вопросы и предложения внести. Мы уже этим занимаемся: от Героя Беларуси (у нас их мало очень) до награждения медалями и орденами.

Следующая точка – местный лесхоз, один из 98 в стране. Ежегодное производство – 200 тысяч кубометров древесины. В особой цене сосна. Продукция востребована и на экспорт. Пришло время идти дальше, перерабатывать не только высококачественный лес.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

С развитием в той же Европе биоэнергетики уход все-таки больше на биотопливо, на использование возобновляемых источников, теперь это становится актуально. И мы понимаем, что это прибыльно, это доходно. Почему бы этим не заниматься?

За дело взялись всерьез, и в 2018 году в этом лесничестве установили новую линию переработки. Теперь готовы увеличить объемы и расширять географию. Тонна топливных пеллет продается по цене в 150 евро. Делают их из низкосортной древесины. Почему бы не воспользоваться возможностью заработать и наладить практически безотходное производство?

– Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов после доклада Владимира Андреевича.

– Они нам нужны? Они решают эту проблему?

– Товарищ Президент, они решают проблему использования низкокачественной древесины. С вводом этих шести предприятий уже с 2021 года мы вовлечем в оборот дополнительно еще 500 тысяч низкокачественной древесины.

– Когда ты закончишь строительство?

– В первое полугодие следующего года все уже будут работать.

Плюс к экономике – экология. Производство «чистое», ведь гранулы – это спрессованные опилки. С таким хозяйским подходом и деньги заработаем, и леса станут чище и ухоженнее. Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски» Но относится к лесу исключительно как к источнику заработка – дело непозволительное. В Беларуси лесами занято почти 40 % территории. От нашего отношения к этому зеленому богатству напрямую зависит экологическая ситуация в стране.