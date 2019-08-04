Об урожае, падеже скота и фермерских хозяйствах. Интервью с Анатолием Хотько

Новости Беларуси. На неделе аграрии преодолели экватор – убрано более 50 % площадей. Урожайность выше прошлогодней – около 32 центнеров с гектара. Годом ранее было 26,5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

В самое горячее для аграриев время наша съемочная группа провела один день с министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько. Мы успели побывать не только в полях, но и на молочно-товарной ферме, и в фермерском хозяйстве. Впрочем, смотрите сами. Эксклюзив «Недели».

Совместный рабочий день начался с частного фермерского хозяйства в Дзержинском районе, которое чем только ни занимается. Здесь и свино-, и овце-, и коневодство, разведение осетра.

Есть даже загон для оленей. Общая площадь земли – более 300 гектаров. В хозяйстве работают около 100 человек.

Но даже в таком плотном графике, когда за день нужно посмотреть очень многое, в жатву министр едет на поле – в этом случае уже государственного хозяйства «Крутогорье-Петковичи» – чтобы лично убедиться: все идет по плану. «10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран» Юлия Огнева:

Мы сейчас в самом центре, мне кажется, уборочной кампании. Скажите пожалуйста, какими она идет темпами? Устраивают ли они вас, и успеете ли убрать в срок, установленный главой государства?

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Аграрии не планируют растягивать уборку. Мы уже перешли четырехмиллионный экватор при проценте уборки 60 %. Задачи, которые перед нами стоят – это собрать тот урожай, который есть на полях. Юлия Огнева:

Сколько дней еще нужно – 10?

Анатолий Хотько:

10-12 дней. Мы рассчитываем, что за этот период хлеб будет убран. Юлия Огнева:

Пока, судя по озвученным вами цифрам, к 9,5 миллионам мы вполне можем подойти.

Анатолий Хотько:

Да, мы говорим. Эта цифра складывалась из силосовых, рапса, проса, гречихи и, конечно, кукурузы на зерно. Ситуация по кукурузе – тоже развитие идет достаточно неплохое. Поэтому я думаю, что урожай мы соберем. Как уменьшить зависимость сельского хозяйства от погоды Юлия Огнева:

Сельское хозяйство, как ни одна другая отрасль, наверное, зависит от погодных условий. По крайней мере, мы постоянно об этом говорим. Но жизнь не стоит на месте, совершенствуются технологии. Когда-нибудь мы сможем преодолеть эту зависимость или хотя бы ее минимизировать?

Анатолий Хотько:

В первую очередь это работа с землей. Мы должны максимально вносить органику. Заготавливать органику и вносить, повышать в почве содержание гумуса. Это такая защитная реакция будет земли. Второе – это культуры: мы должны правильно составлять севооборот. Мы и сейчас корректируем в преддверии осенней посевной. С наукой работаем над корректировкой посевных площадей. То есть увеличение озимого клина, так называемого озимого сева с тем, чтобы все-таки использовать весеннюю раннюю влагу – озимые культуры показывают лучший результат. Опять же, использование своего селекционного материала. Использование средств защиты. В принципе, все это называется в итоге «технология».

Жатва зерновых – не единственное, на чем сейчас сосредоточены аграрии. Параллельно идет укос трав. На этом поле растет люцерна, уникальный источник растительного белка. Это многолетник: раз посадил, и четыре-пять лет можно не пересевать. За сезон может быть и четыре, и пять укосов. С гектара получается до 500 центнеров корма.

В целом по республике стоит задача довести долю бобовых трав до 80 %. Это высокопитательный корм природного происхождения, что особенно важно для нормального питания здоровых животных. Тем более, что последние несколько лет в Беларуси активно ведется строительство новых и переоборудование старых молочно-товарных ферм.

Чего удалось добиться в этом направлении, Анатолий Хотько нам рассказал на ферме «Фалько-Агро», филиале агрокомбината «Дзержинский». «Всегда же экономика главное» Анатолий Хотько:

В Беларуси в результате программы развития животноводства агропромышленного комплекса построено или модернизировано порядка 1600 таких молочно-товарных комплексов. Показатели продуктивности на этих фермах, молочно-товарных комплексах выше среднереспубликанского. Они действительно имеют лучшие результаты. У нас сегодня порядка 370 хозяйств, которые надоили за 6 месяцев более 4 тонн молока. Есть 9 хозяйств, которые надоили 5 тонн молока только за полугодие из этого количества.

Юлия Огнева:

Вы сказали о том, что 1600 молочно-товарных ферм уже реконструировано. Какой потолок, предел – все ли планируете? Анатолий Хотько:

В этом году мы достраиваем с высокой степенью готовности более 50 ферм, таких комплексов, в целом по республике. Они до конца года будут достроены, запустятся в следующем году. Существуют разные модели, разные фермы. У нас есть и доильные залы, и линейный молокопровод, где занимаются производством молока. Всегда же экономика главное.

«Сдерживающий фактор, как я считаю, сегодня кормовая база» Юлия Огнева:

На какой результат мы можем выйти в обозримой перспективе по надоям молока в среднем по республике? Анатолий Хотько:

Мы находимся на объекте, где в прошлом году надоили 10 тонн молока на корову. В стране генетический потенциал наших животных порядка 9 тонн молока в товарных хозяйствах. Мы доим 5. Поэтому это – рост, который мы должны обеспечить. Сдерживающий фактор, как я считаю, сегодня кормовая база. Это растениеводство. Самое важное – это заготовить качественные корма. Влажность этих кормов, структуру обеспечить. И тогда у нас уменьшится и выбытие животных, и падеж, и будут здоровые животные. О падеже скота и ситуации в Горках Юлия Огнева:

Непростой вопрос, вы затронули его сами, – падеж скота. Президент поручил взять это под жесточайший контроль. Скажите, что планируется делать в самое ближайшее время. И все-таки прокомментируйте ту ситуацию, которая в Горках. От вас ждут этого комментария.

Анатолий Хотько:

В стране более 4 миллионов скота, животных. 1,4 миллиона поголовья коров. Исключить, минимизировать – это задача. Это задача через технологии, через корма, через соблюдение технологических приемов. Разработаны Министерством сельского хозяйства регламенты производства молока, животноводческой продукции. Конечно, фактор бесхозяйственности, чего тут говорить, присутствует. Нарушения технологии присутствуют. Из-за чего это происходит? В одном из регионов мы сегодня видим, что из 200 хозяйств у порядка 100 руководители до года (работают – прим. ред.) – их надо понимать, надо учить. Надо проводить эти семинары, что мы и делаем. Юлия Огнева:

А в Горках что все-таки?

Анатолий Хотько:

В Горках сегодня работают люди, ветеринарные врачи. Это производство. Больной скот тоже есть из-за того, что зимовка, нарушение кормления. Животные есть, они находятся на лечении, поэтому их и выделили в отдельные группы. Да, они ослаблены. Они сегодня используют и энергетики для того, чтобы восстанавливать этих животных. Ситуация поправимая, естественно. Сегодня ферма доит порядка 17 литров молока на корову. Вот на ваш взгляд, скажите, это животное здоровое или больное? Юлия Огнева:

Я бы сказала, что она объективно худовата. Анатолий Хотько:

Это животное сегодня дает 10 тонн молока. Она не будет упитанной. Так должно быть – это молочный тип животных. 25-30 % по технологии выбывает животных, и это нормально. А там должны принимать решение специалисты, которые своевременно лечение… я не хочу сказать, что там ситуация не под контролем. Готовим общественное обсуждение законодательства, встречу с фермерским активом Юлия Огнева:

Давайте еще о непростых хозяйствах. Чего скрывать, они у нас есть. Мы говорим о том, что, может быть, передавать убыточные хозяйства промышленным предприятиям. А могут ли взять на себя фермеры такую миссию?

Анатолий Хотько:

В республике порядка 3000 хозяйств называются фермерскими. В объеме общего производства сельхозпродукции фермеры занимают порядка 2 %. Фермеры нам закрыли такие направления как овощи, ягоды. И продолжают закрывать. Мелкий рогатый скот – у нас сейчас разработана программа овцеводства. Я считаю, что она даст свой результат.

Мы должны создавать такие условия для поддержки таких инициатив по развитию лично-подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Юлия Огнева:

А будете ли вы инициировать какие-то законодательные изменения? Нужны ли они?

Анатолий Хотько:

Я думаю, что нужны, хотя мы сейчас делаем ревизию уже принятых. Готовим общественное обсуждение, встречу с фермерским активом с участием правительства для обсуждения инициативы от фермерских хозяйств. Юлия Огнева:

Что им нужно.

Анатолий Хотько:

Да, что им нужно. Что нужно улучшить или что мешает. Ниша фермерских хозяйств может быть и 5 %, и 10 % Юлия Огнева:

По-вашему, какой объем был бы оптимальным фермерской продукции в общем объеме сельхозпроизводства?