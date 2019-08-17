«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов

Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Но расслабляться рано, после хлеба забот у аграриев не поубавилось. К концу лета засеивают рапс, прессуют солому, готовят комбайны к уборке сахарной свеклы и вовсю заготавливают кукурузу на силос.

Иван Маньковский, тракторист-механизатор ОАО «Видомлянское»:

Возим практически без остановки. Комбайн не стоит. Наша задача возить. Чем быстрее заложится яма, тем качественнее будет корм. А тут видите, все трамбуется, все закладывается.