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«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов

17 августа 2019 14:04
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Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов-1

Например, в Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Но расслабляться рано, после хлеба забот у аграриев не поубавилось. К концу лета засеивают рапс, прессуют солому, готовят комбайны к уборке сахарной свеклы и вовсю заготавливают кукурузу на силос.

«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов-4

Иван Маньковский, тракторист-механизатор ОАО «Видомлянское»:
Возим практически без остановки. Комбайн не стоит. Наша задача возить. Чем быстрее заложится яма, тем качественнее будет корм. А тут видите, все трамбуется, все закладывается.

«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов-7

С учетом царицы полей запас кормов на полтора года в Каменецком районе будет обеспечен. И это при том, что три месяца в здесь почти не было дождей, и первый укос трав не удался. Теперь самое главное – грамотно распорядиться выращенным с большим трудом.

# Уборочная кампания # Экономика # Иван Маньковский # Фотофакт

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