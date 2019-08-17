«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов

Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Но расслабляться рано, после хлеба забот у аграриев не поубавилось. К концу лета засеивают рапс, прессуют солому, готовят комбайны к уборке сахарной свеклы и вовсю заготавливают кукурузу на силос.
Иван Маньковский, тракторист-механизатор ОАО «Видомлянское»:
Возим практически без остановки. Комбайн не стоит. Наша задача возить. Чем быстрее заложится яма, тем качественнее будет корм. А тут видите, все трамбуется, все закладывается.
С учетом царицы полей запас кормов на полтора года в Каменецком районе будет обеспечен. И это при том, что три месяца в здесь почти не было дождей, и первый укос трав не удался. Теперь самое главное – грамотно распорядиться выращенным с большим трудом.