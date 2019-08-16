Александр Лукашенко: Я не охотник, потому что не могу убивать животных

Новости Беларуси. В Стародорожском лесничестве выращивают и продают саженцы. Озеленяют населенные пункты. Покупают растения и местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Стародорожском лесничестве выращивают и продают саженцы. Озеленяют населенные пункты. Покупают растения и местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не только прибыль, это наша экология, на что Президент много раз обращал уже внимание. Лес и деревья – чистый воздух, красота и уют городов и деревень. Президента пригласили посетить стародорожские леса, и если охота главу государства совсем не прельщает, то за грибами сходить не отказался.
– Я, правда, не охотник, потому что я не могу убивать животных.
– Я тоже уже не могу. Раньше, в молодости, стрелял, а сейчас не могу. Я уже посмотреть, и жалко.
– Ну, если они лишние, их тоже надо сокращать.
– Все равно жалко.
– А в грибы – если у тебя есть грибы?
– Если вырастут, я позову.
– Ты можешь привести и сказать: «Вот тут грибы. Иди, собирай». Я бы с удовольствием. Так что я ловлю тебя на слове – когда будут грибы, зови.