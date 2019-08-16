Александр Лукашенко: Я не охотник, потому что не могу убивать животных

Новости Беларуси. В Стародорожском лесничестве выращивают и продают саженцы. Озеленяют населенные пункты. Покупают растения и местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только прибыль, это наша экология, на что Президент много раз обращал уже внимание. Лес и деревья – чистый воздух, красота и уют городов и деревень. Президента пригласили посетить стародорожские леса, и если охота главу государства совсем не прельщает, то за грибами сходить не отказался.

– Я, правда, не охотник, потому что я не могу убивать животных.

– Я тоже уже не могу. Раньше, в молодости, стрелял, а сейчас не могу. Я уже посмотреть, и жалко.

– Ну, если они лишние, их тоже надо сокращать.

– Все равно жалко.