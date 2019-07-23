Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел селекторное совещание по уборочной кампании.

Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах. Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку» Селектор – формат не новый. Такая форма общения с регионами позволяет оперативно решать возникающие вопросы и не отвлекать губернаторов в горячую пору. Особенность нынешней уборочной – большая ярусность. Это значит, что на одном поле посевы отличаются по степени созревания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны получить 8 миллионов 672 тысячи тонн зерновых, зернобобовых. Вы должны получить рапса 766,3 тысячи тонн. Вы должны получить льноволокна 52 тысячи 600 тонн, сахарной свеклы – около 5 миллионов тонн в этом году получить. Вы должны кукурузы на зерно получить 1 миллион 717 тысяч тонн, а не 1,5, как вы мне вчера сказали. А 2 миллиона – это то, к чему вы должны стремиться. Это ваш будет подвиг, губернаторов и министра сельского хозяйства. Картофеля – 1 миллион 100 тысяч – надо стремиться к этому. И овощи – около 600 тысяч тонн. Вот ваши планы. В протокол поручений – и это должно быть на контроле прежде всего. Надо Комитету госконтроля, правительству отойти от этих докладов, которые вы мне тут прописали. Слушайте, там 95 % – приписки, что комбайны готовы – не готовы и прочее. Да это их дело, сколько комбайнов будет вовлечено в уборку урожая. Нам надо контролировать основное. И прежде всего – этот план.

Госзаказ, заготовки, качество где-то посмотреть – это главное. А мы ходим за ними по пятам и рассказываем им, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой. Да они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты, которые мы подняли сейчас, – в план и контролировать. Тогда мы спросим и с правительства, и с Комитета госконтроля, и с губернаторов, и руководителей предприятий и районов за сельское хозяйство. Поэтому выполнение плана, который определен, – закон.