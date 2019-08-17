Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма

Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Сейчас заготавливают кукурузу, готовятся к уборке сахарной свеклы. В одном из хозяйств побывал наш корреспондент Петр Бутрим.

Уборку зерновых в «Видомлянском», да и во всем Каменецком районе, завершили еще две недели назад. Но выдыхать и расслабляться рано. «Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов

Петр Бутрим, корреспондент:

Эту силосную траншею возвели специально к уборочной. Причем при строительстве использовали не дорогие материалы, а блоки старой фермы. Такой хозяйский подход позволит и сэкономить, и сохранить.

Вскоре уборка кукурузы – она уже дозревает на соседнем поле – на зерно. Более дешевой альтернативой импортным семенам в хозяйстве начали заниматься восемь лет назад. Сегодня доля «своих» выросла до 70 %, а вместе с тем и прибыль от культуры.

Михаил Страпко, директор ОАО «Видомлянское»:

Мы уменьшаем на процентов 60-70 закуп импортных семян из Германии, Франции. Это же валюта.

А вот к бережной уборке проса здесь уже приступили, им засеяны 150 гектаров. Питательным злаком приходят полакомиться даже олени из Беловежской пущи. Впрочем, ценен он не только как кормовая культура. Да и урожайность даже в такие засушливые годы неизменна.

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству ОАО «Видомлянское»:

Засухоустойчивость его и то, что получаем не только семена, но и прекрасную массу зеленую, если убираем на массу, а также второй класс сена. То есть вся эта солома будет спрессована и уйдет на корм скоту. И повышает очень жирность молока. На этот момент на 90 % завершен и второй укос трав. Ведется сев рапса. Поля практически готовы и к озимому севу.

Вячеслав Ковальчук, первый заместитель Каменецкого райисполкома:

Особенностью сева этого года будет то, что мы планируем, что рожь будем сеять на зеленый корм. Будем получать с этого или сенажированные корма, или силосы.