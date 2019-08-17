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Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма

17 августа 2019 16:47
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Новости Беларуси. Ближе остальных к окончанию жатвы Брестская область. Большинство хозяйств уже перешагнули финишную черту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Каменецком районе уборку зерновых завершили еще две недели назад. Сейчас заготавливают кукурузу, готовятся к уборке сахарной свеклы.

В одном из хозяйств побывал наш корреспондент Петр Бутрим.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-1

Уборку зерновых в «Видомлянском», да и во всем Каменецком районе, завершили еще две недели назад. Но выдыхать и расслабляться рано.

«Возим практически без остановки»: в Брестской области заканчивают жатву и начинают заготовку кормов

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-4

Петр Бутрим, корреспондент:
Эту силосную траншею возвели специально к уборочной. Причем при строительстве использовали не дорогие материалы, а блоки старой фермы. Такой хозяйский подход позволит и сэкономить, и сохранить. 

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-7

Вскоре уборка кукурузы – она уже дозревает на соседнем поле – на зерно. Более дешевой альтернативой импортным семенам в хозяйстве начали заниматься восемь лет назад. Сегодня доля «своих» выросла до 70 %, а вместе с тем и прибыль от культуры.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-10

Михаил Страпко, директор ОАО «Видомлянское»:
Мы уменьшаем на процентов 60-70 закуп импортных семян из Германии, Франции. Это же валюта.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-13

А вот к бережной уборке проса здесь уже приступили, им засеяны 150 гектаров. Питательным злаком приходят полакомиться даже олени из Беловежской пущи. Впрочем, ценен он не только как кормовая культура. Да и урожайность даже в такие засушливые годы неизменна.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-16

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству ОАО «Видомлянское»:
Засухоустойчивость его и то, что получаем не только семена, но и прекрасную массу зеленую, если убираем на массу, а также второй класс сена. То есть вся эта солома будет спрессована и уйдет на корм скоту. И повышает очень жирность молока.

На этот момент на 90 % завершен и второй укос трав. Ведется сев рапса. Поля практически готовы и к озимому севу. 

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-19

Вячеслав Ковальчук, первый заместитель Каменецкого райисполкома:
Особенностью сева этого года будет то, что мы планируем, что рожь будем сеять на зеленый корм. Будем получать с этого или сенажированные корма, или силосы.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-22

И все этого для того, чтобы на всякий случай иметь большой запас кормов для стада. Ведь многое из того, что было, использовали во время засухи. Пришло время возмещать. Впрочем, задача это вполне посильная, особенно если погода будет благоприятной.

Сэкономить и сохранить: как в Беларуси заготавливают на зиму корма-25

# Сельское хозяйство # Экономика # Пётр Бутрим # Михаил Страпко # Александр Русецкий # Вячеслав Ковальчук # Фотофакт

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