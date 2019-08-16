Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»

16 августа 2019 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продукция лесхоза в Стародорожском районе – не только деревообработка. Президенту продемонстрировали весь ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»-1

Кое-что даже предложили попробовать. Березовый сок и мед. Лесной – он с особым вкусом. Президент в ответ рассказал о своих собственных пасеках.

Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня две пасеки: 40, а вторая – 50 семей. Мед у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку. Большую ложку.

Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»-7

# Еда # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие
16 августа 2019 18:44

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие

Ночью с 16 на 17 августа могут быть сбои в работе банковских платежных карт
16 августа 2019 16:54

Ночью с 16 на 17 августа могут быть сбои в работе банковских платежных карт

Александр Лукашенко: Я не охотник, потому что не могу убивать животных
16 августа 2019 16:33

Александр Лукашенко: Я не охотник, потому что не могу убивать животных