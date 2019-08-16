Александр Лукашенко: «Мёд у меня всегда на столе – утром, в обед и вечером ложку»

Новости Беларуси. Продукция лесхоза в Стародорожском районе – не только деревообработка. Президенту продемонстрировали весь ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кое-что даже предложили попробовать. Березовый сок и мед. Лесной – он с особым вкусом. Президент в ответ рассказал о своих собственных пасеках.