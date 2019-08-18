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От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси

18 августа 2019 17:21
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Новости Беларуси. Следующая неделя может ознаменоваться окончанием массовой уборки зерновых. Уже сейчас доля убранных площадей неумолимо приближается к 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
По урожайности общий результат по-прежнему выше прошлогоднего – 32 центнера с гектара. Всего намолотили около 6 миллионов тонн (это на данный момент). Напомню задачу: 9,5 миллионов тонн вместе с кукурузой, гречихой и просом.

Стоит ли напоминать, что Александр Лукашенко лично следит за ходом уборочной? На неделе он заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько. Глава государства поручил мобилизовать все силы и сделать все возможное, чтобы с оставшихся площадей урожай убрали с минимальными потерями.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-1

Ну а мы продолжаем серию аграрных репортажей из разных регионов нашей Синеокой. Материал корреспондента Александра Добрияна из Гомельской области. 

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-4

Погодные условия  совсем не мешают – ни дождь, ничего не мешает. Убирает он что в дождь, что в сухую погоду одинаково.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-7

Сергею Хлебоказову, пожалуй, позавидует любой комбайнер, занятый на зерновых. Спаржевую фасоль можно убирать даже в ливень. Погода не способна остановить работу ни на минуту. Но и спешить здесь себе дороже.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-10

Сергей Хлебоказов, механизатор:
Машина идет 1,5 километра в час, не больше, потому что начинает забивать ленты, не успевают вентиляторы выдувать все. Спешка ни к чему не приведет хорошему.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-13

Гектар за гектаром, тонна за тонной он буквально вычесывает поле. Стручковый «начес» в 2019 году более чем солидный: урожайность перевалила за 100 центнеров с гектара. Для спаржевой фасоли это очень неплохо. Культура с мощной корневой системой вовсе не заметила июньской засухи, а июльские дожди дали ей все необходимое для полноценного развития. 

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-16

Александр Запарованый, главный агроном сельхозпредприятия:
Здесь довольно высокое содержание белка – до 10 %. Для употребления в пищу именно растительный белок наиболее ценен, в отличие от животного белка.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-19

Если урожай перезреет, стручки станут грубыми и в них появятся семена – такой продукт просто никому не будет нужен. Поэтому все рассчитано заранее: сеют фасоль так, чтобы ежедневно созревало порядка 2,5 гектаров. Это как раз те самые 25 тонн, которые способна переработать линия консервного завода.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-22

Александр Добриян, корреспондент: 
Спаржевая фасоль не терпит простоев. Всего несколько часов, и стручки потеряют упругость. Поэтому вся технология должна работать как часы. Путь от поля до линии переработки на заводе занимает не более 10 минут.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-25

Фактически то, когда фасоль попадет на ленту транспортера, агрономы точно знают за полгода до этого момента. Все просчитано до мелочей. Последний этап, на котором тоже не должно быть проволочек, – это всего несколько операций. Стручки моют, удаляют хвостики и примеси, режут и замораживают.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-28

Александр Добриян: 
В камере глубокой заморозки -20 градусов по Цельсию. Спаржевая фасоль проводит здесь всего 15 минут и потом готова к хранению долгие месяцы. Такой способ переработки обеспечивает сохранность максимального количества полезных веществ.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-31

Спаржевой фасоли приписывают омолаживающие свойства. Шоковая же заморозка способна сохранить сам продукт в первозданном виде до нового урожая, обеспечивая таким образом его доступность для белорусов круглый год. В этом сезоне здесь заморозят 400 тонн стручков. Еще около 100 тонн переработают на консервы.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-34

В начале нулевых, когда спаржевая фасоль на белорусских столах была в диковинку, технологи именно этого предприятия придумали, как сделать экзотику ближе и роднее отечественному потребителю.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-37

Людмила Кошевенко, начальник производства консервного завода:
Получается специфический вкус, когда маринуешь вместе томат и спаржевую фасоль. Спаржевая фасоль очень пикантная и вкусная получается в этом ассортименте.

Это наша белорусская рецептура. Практически такой рецептуры нигде нет, мы единственные выпускаем продукт такой. Европейцы делают фасоль спаржевую натуральную.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-40

Сегодня белорусы готовы удивить даже европейских гурманов. В ассортименте, помимо линейки маринадов, спаржевая фасоль в томатной заливке и с овощами, пикантная (из желтого сорта) и классика – «Натуральная», в состав которой, помимо непосредственно фасоли, входит только вода, соль и лимонная кислота.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-43

Сегодня можно сказать с уверенностью: новый и здоровый продукт всего за 10 лет прочно вошел в рацион белорусов.

От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси-46

# Сельское хозяйство # Экономика # Юлия Огнева # Александр Добриян # Фотофакт

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