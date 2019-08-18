От поля до переработки – не более 10 минут. Как растят и обрабатывают спаржевую фасоль в Беларуси

Новости Беларуси. Следующая неделя может ознаменоваться окончанием массовой уборки зерновых. Уже сейчас доля убранных площадей неумолимо приближается к 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

По урожайности общий результат по-прежнему выше прошлогоднего – 32 центнера с гектара. Всего намолотили около 6 миллионов тонн (это на данный момент). Напомню задачу: 9,5 миллионов тонн вместе с кукурузой, гречихой и просом. Стоит ли напоминать, что Александр Лукашенко лично следит за ходом уборочной? На неделе он заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько. Глава государства поручил мобилизовать все силы и сделать все возможное, чтобы с оставшихся площадей урожай убрали с минимальными потерями.

Ну а мы продолжаем серию аграрных репортажей из разных регионов нашей Синеокой. Материал корреспондента Александра Добрияна из Гомельской области.

Погодные условия совсем не мешают – ни дождь, ничего не мешает. Убирает он что в дождь, что в сухую погоду одинаково.

Сергею Хлебоказову, пожалуй, позавидует любой комбайнер, занятый на зерновых. Спаржевую фасоль можно убирать даже в ливень. Погода не способна остановить работу ни на минуту. Но и спешить здесь себе дороже.

Сергей Хлебоказов, механизатор:

Машина идет 1,5 километра в час, не больше, потому что начинает забивать ленты, не успевают вентиляторы выдувать все. Спешка ни к чему не приведет хорошему.

Гектар за гектаром, тонна за тонной он буквально вычесывает поле. Стручковый «начес» в 2019 году более чем солидный: урожайность перевалила за 100 центнеров с гектара. Для спаржевой фасоли это очень неплохо. Культура с мощной корневой системой вовсе не заметила июньской засухи, а июльские дожди дали ей все необходимое для полноценного развития.

Александр Запарованый, главный агроном сельхозпредприятия:

Здесь довольно высокое содержание белка – до 10 %. Для употребления в пищу именно растительный белок наиболее ценен, в отличие от животного белка.

Если урожай перезреет, стручки станут грубыми и в них появятся семена – такой продукт просто никому не будет нужен. Поэтому все рассчитано заранее: сеют фасоль так, чтобы ежедневно созревало порядка 2,5 гектаров. Это как раз те самые 25 тонн, которые способна переработать линия консервного завода.

Александр Добриян, корреспондент:

Спаржевая фасоль не терпит простоев. Всего несколько часов, и стручки потеряют упругость. Поэтому вся технология должна работать как часы. Путь от поля до линии переработки на заводе занимает не более 10 минут.

Фактически то, когда фасоль попадет на ленту транспортера, агрономы точно знают за полгода до этого момента. Все просчитано до мелочей. Последний этап, на котором тоже не должно быть проволочек, – это всего несколько операций. Стручки моют, удаляют хвостики и примеси, режут и замораживают.

Александр Добриян:

В камере глубокой заморозки -20 градусов по Цельсию. Спаржевая фасоль проводит здесь всего 15 минут и потом готова к хранению долгие месяцы. Такой способ переработки обеспечивает сохранность максимального количества полезных веществ.

Спаржевой фасоли приписывают омолаживающие свойства. Шоковая же заморозка способна сохранить сам продукт в первозданном виде до нового урожая, обеспечивая таким образом его доступность для белорусов круглый год. В этом сезоне здесь заморозят 400 тонн стручков. Еще около 100 тонн переработают на консервы.

В начале нулевых, когда спаржевая фасоль на белорусских столах была в диковинку, технологи именно этого предприятия придумали, как сделать экзотику ближе и роднее отечественному потребителю.

Людмила Кошевенко, начальник производства консервного завода:

Получается специфический вкус, когда маринуешь вместе томат и спаржевую фасоль. Спаржевая фасоль очень пикантная и вкусная получается в этом ассортименте. Это наша белорусская рецептура. Практически такой рецептуры нигде нет, мы единственные выпускаем продукт такой. Европейцы делают фасоль спаржевую натуральную.

Сегодня белорусы готовы удивить даже европейских гурманов. В ассортименте, помимо линейки маринадов, спаржевая фасоль в томатной заливке и с овощами, пикантная (из желтого сорта) и классика – «Натуральная», в состав которой, помимо непосредственно фасоли, входит только вода, соль и лимонная кислота.