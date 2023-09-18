Белорусы стали больше доверять своей валюте – замминистра экономики поделился статистикой

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы плюс-минус одним составом на протяжении всего санкционного периода плюс-минус одни и те же темы обсуждаем. Интересно наблюдать за тем, что еще полтора-два года назад, в начале программы, мы точно рассуждали о том, что будет с долларом, в какую валюту вкладывать, в чем хранить свои сбережения. Сейчас только один раз за программу проскочила эта история. Доверие белорусов к национальной валюте, кажется, выросло. Даже за курсом доллара в обменниках, может быть, по привычке следят. Или нет? Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Мне тоже как кажется. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Нет-нет, а мне не кажется.

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:

Это вам не кажется, это реальность. Потому что если смотреть по структуре сбережений организованных, банковских, то у нас уже на протяжении, наверное, года тенденция такова: в валюте сбережения снижаются, депозиты, а в рублях растут. Причем растут так, по 5 % в месяц в среднем. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Как у любой медали, тут есть две стороны. Дело в том, что как раз более крепкий белорусский рубль понижает конкурентоспособность белорусского экспорта, в частности если говорим о Российской Федерации. Поэтому тут нельзя перегнуть палку с крепким белорусским рублем. Дмитрий Кийко:

У нас Национальный банк проводит курс плавающего белорусского рубля, то есть он отражает по сути объективные процессы – спрос и предложение. Просто на самом деле такие объективные процессы произошли, когда доллар и евро становятся не нужны. Если можно так сказать, токсичная валюта. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы не пытаемся сейчас пропагандировать белорусский рубль, мы реалии рассказываем. Потому что нас обвиняют в том, что мы пытаемся доказать, что все хорошо. Дмитрий Кийко:

В основе этого лежат простые процессы, которые происходят. Во-первых, у нас сократился товарооборот с теми странами, где мы торговали долларами и евро – соответственно, приток доллара в страну. С другой стороны, по финансовому потоку сократилось, для нас Западные финансовые рынки закрылись. Мы не можем в долларах и евро привлечь на внутренний рынок. Потом вопрос стоит в том, что даже если привлечем через коммерческие банки, кто возьмет сегодня кредит в долларах и кто его отработает в долларах? Куда продавать, чтобы отработать в долларах? У нас в этих процессах объективно сжалась валютная масса. Татьяна Лугина:

Еще учет экспорта с долларов надо отменить, и тогда будет супер-классно.