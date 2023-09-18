Белорусы стали больше доверять своей валюте – замминистра экономики поделился статистикой
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы плюс-минус одним составом на протяжении всего санкционного периода плюс-минус одни и те же темы обсуждаем. Интересно наблюдать за тем, что еще полтора-два года назад, в начале программы, мы точно рассуждали о том, что будет с долларом, в какую валюту вкладывать, в чем хранить свои сбережения. Сейчас только один раз за программу проскочила эта история. Доверие белорусов к национальной валюте, кажется, выросло. Даже за курсом доллара в обменниках, может быть, по привычке следят. Или нет?
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Мне тоже как кажется.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Нет-нет, а мне не кажется.
Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Это вам не кажется, это реальность. Потому что если смотреть по структуре сбережений организованных, банковских, то у нас уже на протяжении, наверное, года тенденция такова: в валюте сбережения снижаются, депозиты, а в рублях растут. Причем растут так, по 5 % в месяц в среднем.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Как у любой медали, тут есть две стороны. Дело в том, что как раз более крепкий белорусский рубль понижает конкурентоспособность белорусского экспорта, в частности если говорим о Российской Федерации. Поэтому тут нельзя перегнуть палку с крепким белорусским рублем.
Дмитрий Кийко:
У нас Национальный банк проводит курс плавающего белорусского рубля, то есть он отражает по сути объективные процессы – спрос и предложение. Просто на самом деле такие объективные процессы произошли, когда доллар и евро становятся не нужны. Если можно так сказать, токсичная валюта.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы не пытаемся сейчас пропагандировать белорусский рубль, мы реалии рассказываем. Потому что нас обвиняют в том, что мы пытаемся доказать, что все хорошо.
Дмитрий Кийко:
В основе этого лежат простые процессы, которые происходят. Во-первых, у нас сократился товарооборот с теми странами, где мы торговали долларами и евро – соответственно, приток доллара в страну. С другой стороны, по финансовому потоку сократилось, для нас Западные финансовые рынки закрылись. Мы не можем в долларах и евро привлечь на внутренний рынок. Потом вопрос стоит в том, что даже если привлечем через коммерческие банки, кто возьмет сегодня кредит в долларах и кто его отработает в долларах? Куда продавать, чтобы отработать в долларах? У нас в этих процессах объективно сжалась валютная масса.
Татьяна Лугина:
Еще учет экспорта с долларов надо отменить, и тогда будет супер-классно.
Дмитрий Кийко:
Эти процессы отражают ставки по депозитам в валюте. Население видит, что мы с 2020 года под санкционным прессом находимся.
Кирилл Казаков:
Просто для наших зрителей, если 10 лет назад доллар вдруг резко вверх, то и цены на бензин вверх, а тут доллар вверх, а цены вниз.
Дмитрий Кийко:
Мы с основными торговыми партнерами, Российской Федерацией, тоже отказались в расчетах в долларах. То есть мы по энергоресурсам перевели все расчеты в российские рубли. Вот такой прямой зависимости нет. Люди посмотрели, что с рублем все нормально, ничего не происходит. С одной стороны, каких-то критических процессов, а с другой стороны, если сегодня кому-то нужны доллары, то что, проблема прийти в обменник?
Алена Сырова:
Да, но просто раньше при малейшем колебании курса уже тут же все сломя голову неслись.
Кирилл Казаков:
Подожди, еще медиаресурсы, которые сейчас названы экстремистскими, накручивали эту ситуацию до истерии, по-другому это никак не работало.
Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Видно на цифрах, если за август, например, взять, то население чистый продавец валют. Несмотря на то, что у нас какие-то турбулентности возникали.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Дело в том, что это традиционный тренд, он был и месяц, и год назад.
Кирилл Казаков:
Нет денег, совсем нет денег, поэтому пойду менять доллары – три вот эти ступени.
Андрей Картун:
В Беларуси всегда традиционно покупают доллары и евро, когда он самый дорогой. Условно говоря, откатился на 10 %, пошли все купили, а потом говорят: а как же их поменять? Потому что курс назад откатился. Сейчас все научились.
Кирилл Казаков:
Сейчас логика понятна, что действительно это все изменяется.
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