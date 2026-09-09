Новости по тегу #Андрей Картун

Как отмечают специалисты регулятора, первые результаты заметны: количество инцидентов за январь-август сократилось на 2300, ущерб – на 6 миллионов 700 тысяч рублей.
От аграрной сферы к масштабам национальной экономики. О задачах на пятилетнем треке, а еще о росте благосостояния белорусов как флагманской цели говорили в правительстве.
Национальный банк отмечает: рублевая составляющая в широкой денежной массе приблизилась к 70 % – против 63 % в начале 2026 года и около 50 % в 2023-м.
В обращение она выйдет 1 июня.
Перед правоохранителями и другими структурами стоит важная задача: найти подходы для снижения уровня такого рода правонарушений и создать условия, в которых у преступников не будет шансов на обман.
Экономика сработала стабильно. Удалось обеспечить выполнение всех целевых показателей, которые определены указом Президента.
«Действительно, Президент очень подробно акцентировал внимание на том, что нам нужно делать, какие задачи стоят».
Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год.
В основном, они связаны с инновационным развитием страны – это рост эффективности, качество, инвестиции, наукоемкость, технологичность экономики, повышение практикоориентированности образования.
В основу документа легли поручения главы государства, изложенные в предвыборной программе.
В Беларуси упростили обмен валют.
Это должен быть один символ на латинице, который будет понятен всему международному сообществу и будет ассоциироваться именно с этой валютой.
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