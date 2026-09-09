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Новости по тегу #Андрей Картун

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством
09 сентября 2026 06:59

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году
29 июля 2026 16:45

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики
27 июля 2026 07:04

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики

Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 рублей
26 мая 2026 13:58

Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 рублей

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности
31 марта 2026 10:39

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия киберпреступности

На расширенном заседании правления Нацбанка Беларуси подвели итоги работы финансового сектора в 2025-м
29 января 2026 11:07

На расширенном заседании правления Нацбанка Беларуси подвели итоги работы финансового сектора в 2025-м

В чём уникальность программы развития на ближайшую пятилетку? Рассказал Андрей Картун
19 декабря 2025 12:14

В чём уникальность программы развития на ближайшую пятилетку? Рассказал Андрей Картун

Будет сбалансированный валютный рынок – Картун о денежно-кредитной политике на 2026 год
03 ноября 2025 13:40

Будет сбалансированный валютный рынок – Картун о денежно-кредитной политике на 2026 год

8 основных направлений! Как доработали программу социально-экономического развития до 2030 года
30 октября 2025 16:44

8 основных направлений! Как доработали программу социально-экономического развития до 2030 года

Проект программы социально-экономического развития Беларуси будет доработан до 1 ноября
06 октября 2025 10:41

Проект программы социально-экономического развития Беларуси будет доработан до 1 ноября

Нацбанк: в Беларуси начнут принимать валюту с дефектами, видимыми под ультрафиолетом
01 октября 2025 13:45

Нацбанк: в Беларуси начнут принимать валюту с дефектами, видимыми под ультрафиолетом

Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля
25 сентября 2025 04:47

Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля