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Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане

24 октября 2019 10:38
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Новости Беларуси. 24 октября в Нур-Султане торжественно открыли комплекс зданий посольства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участок для строительства белорусской дипмиссии предоставили еще в мае 2012 года.

Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане-1

Комплекс состоит из административного здания, жилого дома, подземного паркинга и резиденции посла. Белорусское посольство теперь расположено на проспекте Кошкарбаева в так называемом дипломатическом квартале. По соседству находятся дипмиссии США, Республики Корея, резиденция российского посла. Здесь также строятся диппредставительства Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.

Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане-4

В торжественной церемонии открытия принял участие первый вице-премьер Александр Турчин, а также представители правительства Казахстана.

Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане

Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане-7

Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане-9

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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