Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане

Новости Беларуси. 24 октября в Нур-Султане торжественно открыли комплекс зданий посольства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участок для строительства белорусской дипмиссии предоставили еще в мае 2012 года.

Комплекс состоит из административного здания, жилого дома, подземного паркинга и резиденции посла. Белорусское посольство теперь расположено на проспекте Кошкарбаева в так называемом дипломатическом квартале. По соседству находятся дипмиссии США, Республики Корея, резиденция российского посла. Здесь также строятся диппредставительства Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.