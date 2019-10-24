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В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев

24 октября 2019 13:53
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Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт № 1 приземлился в аэропорту «Нурсултан Назарбаев». У трапа самолета Александра Лукашенко встречал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-1

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-3

Из аэропорта Александр Лукашенко отправился к монументу «Защитники Отечества». Памятник был отрыт 9 мая 2001 года, с тех пор здесь проводят мероприятия в честь Дня Победы. Монумент представляет собой стелу высотой более 37 метров. К его подножию глава государства возложил венок.

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-6

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-8

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-10

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-12

Официальные переговоры двух президентов пройдут 25 октября. Сегодня же – неформальный ужин.

Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане

Почву для общения дадут в том числе итоги двустороннего бизнес-форума. Он сегодня прошел в Нур-Султане. Известно, что контракты заключены по меньшей мере на 75 миллионов долларов. Большая часть – в сфере машиностроения. Договорились о сотрудничестве также в фармацевтической и продовольственной отраслях.

«Нам очень интересен казахстанский рынок». Более 40 белорусских предприятий участвуют в бизнес-форуме в Нур-Султане

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-15

Сегодня в Нур-Султане торжественно открыли комплекс зданий посольства Беларуси (подробнее здесь).

25 октября главы государств обсудят развитие межгосударственных отношений. Президенты рассмотрят возможности расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в экономике, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий. По итогам переговоров ожидается подписание пакета соглашений.

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-18

В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев-20

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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