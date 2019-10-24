В Казахстан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко: его лично встречал Касым-Жомарт Токаев

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт № 1 приземлился в аэропорту «Нурсултан Назарбаев». У трапа самолета Александра Лукашенко встречал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Из аэропорта Александр Лукашенко отправился к монументу «Защитники Отечества». Памятник был отрыт 9 мая 2001 года, с тех пор здесь проводят мероприятия в честь Дня Победы. Монумент представляет собой стелу высотой более 37 метров. К его подножию глава государства возложил венок.

Официальные переговоры двух президентов пройдут 25 октября. Сегодня же – неформальный ужин. Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане Почву для общения дадут в том числе итоги двустороннего бизнес-форума. Он сегодня прошел в Нур-Султане. Известно, что контракты заключены по меньшей мере на 75 миллионов долларов. Большая часть – в сфере машиностроения. Договорились о сотрудничестве также в фармацевтической и продовольственной отраслях. «Нам очень интересен казахстанский рынок». Более 40 белорусских предприятий участвуют в бизнес-форуме в Нур-Султане