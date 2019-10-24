«Нам очень интересен казахстанский рынок». Более 40 белорусских предприятий участвуют в бизнес-форуме в Нур-Султане

Новости Беларуси. Белорусский борт № 1 ожидают в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев». Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что после торжественной церемонии встречи белорусский лидер отправится к монументу «Защитники Отечества», чтобы возложить цветы.

Основные мероприятия визита запланированы на 25 октября. Президенты проведут переговоры в формате один на один, а также в присутствии делегаций. Акцент будет сделан на расширение торгово-экономического сотрудничества. Затронут также взаимодействие в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. А по итогам встречи будет подписан пакет соглашений. Развитие сотрудничества и новые контракты: президенты Беларуси и Казахстана проведут переговоры в Нур-Султане Тем временем, в Нур-Султане начал работу двусторонний бизнес-форум. Участвуют в нем более 40 белорусских предприятий. Их представители посетили свободную экономическую зону, ознакомились с деятельностью технопарка Нур-Султана. С казахстанской стороны на форуме ожидают свыше 150 компаний.

И уже известно, что контракты заключены по меньшей мере на 75 миллионов долларов. Большая часть – в сфере машиностроения. Договорились также о сотрудничестве в фармацевтической и продовольственной отраслях.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Приехали с тем, что нам очень интересен казахстанский рынок. На сегодняшний день у нас три партнера: это как продажи, так и сборка. Мы идем с партнерами, чтобы создавать рабочие места в Казахстане для того, чтобы заниматься локализацией, чтобы наши сегодняшние производства вышли на уровень до 50 % от локализации. Сегодня мы имеем от 20 до 40 %, в зависимости от моделей.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Не только традиционные направления сегодня участвуют в бизнесе, но и новые, которые мы будем открывать для того, чтобы ту задачу, которую поставили два президента – выйти на уровень товарооборота в 1 миллиард, постараться в этом году реализовать. Здесь у нас присутствуют и наука, и IT-сфера. Это те дополнения, которые мы должны развить. Кроме всего у нас очень интересное направление, которое должен сегодня активно включить в свою повестку дня бизнес – это «Один пояс – один путь». Мы уже нашли это сопряжение, коннекцию между двумя нашими странами.

Сегодня в Нур-Султане торжественно открыли комплекс зданий посольства Беларуси (подробнее здесь).

Роман Скляр, заместитель премьер-министра Республики Казахстан:

У нас есть огромный нереализованный потенциал в сотрудничестве: прежде всего это промышленная кооперация, которую нам необходимо развивать. Мы готовы увеличивать поставки металлов, сельхозпродукции, продукции сельскохозяйственного назначения и создание совместных предприятий как в Республике Казахстан, так и на территории Республики Беларусь.