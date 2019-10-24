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Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске

24 октября 2019 13:12
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Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Словакией в течение двух лет должен превысить 200 миллионов долларов. Такая задача сегодня, 24 октября, прозвучала на совместном заседании торгово-экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в МИД.

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-1

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-3

Минск и Братислава успешно сотрудничают в сфере машиностроения и поддержки инвестиций. Добиться же экономического роста, считают эксперты, можно за счет новых проектов в сельском хозяйстве, образовании и медицине. Приоритетным направлением названа сфера высоких технологий.

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-6

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-8

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Со словацкой стороной мы отметили, что за два года, прошедшие с момента 13-го заседания комиссии в Братиславе, мы значительно продвинулись по пути укрепления и расширения белорусско-словацких связей. Важно, что в копилке сторон появились новые направления двустороннего сотрудничества и новые совместные проекты. Уверен, что эти тенденции совместными усилиями мы будем не только сохранять, но и расширять.

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-11

Ростислав Хованец, государственный секретарь Министерства экономики Словакии:
Сегодня прошли очень успешные переговоры. Мы обсудили не только те проекты, в которых уже сотрудничаем, но и открыли ряд новых направлений. Одно из них – высокие технологии. Я посетил ПВТ и был очень впечатлен.

Словацкие компании проявляют интерес и к совместным высокотехнологичным производствам. Нам же интересен их опыт в строительстве и эксплуатации атомных электростанций.

Высокие технологии, сельское хозяйство и медицина: о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Словакии говорили в Минске-14

# Беларусь-Словакия # Экономика # Евгений Шестаков # Ростислав Хованец # Фотофакт

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