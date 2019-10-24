Новости экономики за 24.10.2019

Новости Беларуси. Каков вклад отраслей экономики в наполнение бюджета за три квартала? Кто разрешил фермерам создавать кассы взаимопомощи, а ломбардам дал право заниматься комиссионной торговлей? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПО РЫНКУ МИКРОЗАЙМОВ Принято важное решение по рынку микрозаймов. Государство усиливает требования к фирмам, которые их выдают. Указ, совершенствующий законодательство в сфере микрофинансовой деятельности, был подписан 23 октября.

Некоммерческие организации, созданные в форме фондов, лишаются права на выдачу микрозаймов. Все во благо прав потребителей, потому что зачастую такие организации выдавали займы по ставке более 530 %. Помимо этого, указом ограничиваются проценты по микрозаймам: теперь они не должны превышать двукратную сумму самого займа. Расширен круг тех, кто может стать участником потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи. Например, теперь среди них физлица, которые производят сельхозпродукцию. Сюда же отнесли тех, кто платит единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства. Доля ПВТ в бюджете выросла до 1 % ОПТИМИЗМА У БИЗНЕСА СТАЛО БОЛЬШЕ Оптимизма у бизнеса стало больше. Отмечается рост конкуренции и предприятий-экспортеров. По данным Исследовательского центра все больше представителей частного сектора оценивают свое экономическое положение как хорошее. Таких 46 %. Нейтрально – 43 %. Плохим его считают только 10 % бизнесменов.