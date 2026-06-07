Беларусь и Россия планируют поставить новый рекорд в торговле – подводим итоги ПМЭФ

Еще одна важная мысль: чем больше в мире становится санкций и торговых барьеров, тем выше ценность союзов, которые доказали свою эффективность на практике. Беларусь и Россия уже не первый год показывают, что даже в условиях внешнего давления можно не только сохранять устойчивость, но и развиваться.

Именно этот опыт Союзного государства оказался в центре внимания участников Петербургского международного экономического форума, который 6 июня завершился в Северной столице России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Форум собрал около 20 тысяч участников из 130 стран. В числе гостей – и белорусская делегация.