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Беларусь и Россия планируют поставить новый рекорд в торговле – подводим итоги ПМЭФ

07 июня 2026 16:50
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Еще одна важная мысль: чем больше в мире становится санкций и торговых барьеров, тем выше ценность союзов, которые доказали свою эффективность на практике. Беларусь и Россия уже не первый год показывают, что даже в условиях внешнего давления можно не только сохранять устойчивость, но и развиваться.

Именно этот опыт Союзного государства оказался в центре внимания участников Петербургского международного экономического форума, который 6 июня завершился в Северной столице России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Форум собрал около 20 тысяч участников из 130 стран. В числе гостей – и белорусская делегация.

Беларусь и Россия планируют поставить новый рекорд в торговле – подводим итоги ПМЭФ-2

Одной из ключевых площадок стала дискуссия «Союзное государство: время быть первыми». Сегодня это не просто лозунг, а отражение реальных результатов интеграции. По итогам 2025 года Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – 62 миллиарда долларов. При этом стороны уже ставят новую цель. 

Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – Селиверстов.

Беларусь и Россия планируют поставить новый рекорд в торговле – подводим итоги ПМЭФ-4

Амбициозная цель выйти на такие цифры товарооборота выглядит вполне достижимой, однако дальнейший рост зависит не только от текущей динамики торговли, но и от выполнения союзных программ – в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, финансовой сфере.

Беларусь и Россия планируют поставить новый рекорд в торговле – подводим итоги ПМЭФ-6

Из более чем 300 запланированных мероприятий выполнена лишь половина – констатировал посол Беларуси в России. Поэтому сегодня главная задача – ускорить реализацию уже принятых решений. От этого во многом будет зависеть, насколько быстро Беларусь и Россия смогут выйти на новый уровень экономического сотрудничества. 

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# Международная политика # Международное сотрудничество # Союзное государство # Беларусь-Россия # форум

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