Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью

Новые горизонты сотрудничества открывают Беларусь и Россия. На Петербургском международном экономическом форуме у делегации нашей страны большой переговорный марафон. На полях деловой площадки продолжаются встречи с губернаторами российских регионов. Так, точки взаимного интереса обсудили с представительством Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры закупают у нас сельхозтехнику различного назначения – от кормозаготовки до растениеводства. На белорусские машины действует субсидирование. Компании из российского региона могут вернуть до половины стоимости. Спрос на отечественные машины высокий. Беларусь намерена увеличить поставки. Стороны обсуждают вопрос о функционировании сервисных центров. Их в Ленинградской области создано четыре. Однако, зачастую, не согласованность действий осложняет оперативное обслуживание. Также в регионе заинтересованы белорусским опытом в лесном хозяйстве – по примеру нашей страны намерены запустить новую программу по наведению порядка в зеленом массиве.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Мы хотим перенять опыт Беларуси, как наши леса содержать в такой чистоте. По крайней мере, когда едешь по дороге, вглубь леса смотришь и лес чистый. Вот здесь как раз тоже нужна техника, не только сами технологии или планы работ, потому что у белорусов очень много малой техники, техники малой механизации, которая работает в лесу и позволяет небольшой бригаде из трех-пяти человек чистить лес.