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Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью

05 июня 2026 13:49
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Новые горизонты сотрудничества открывают Беларусь и Россия. На Петербургском международном экономическом форуме у делегации нашей страны большой переговорный марафон. На полях деловой площадки продолжаются встречи с губернаторами российских регионов. Так, точки взаимного интереса обсудили с представительством Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью-2

Партнеры закупают у нас сельхозтехнику различного назначения – от кормозаготовки до растениеводства. На белорусские машины действует субсидирование. Компании из российского региона могут вернуть до половины стоимости. Спрос на отечественные машины высокий. Беларусь намерена увеличить поставки. 

Стороны обсуждают вопрос о функционировании сервисных центров. Их в Ленинградской области создано четыре. Однако, зачастую, не согласованность действий осложняет оперативное обслуживание. Также в регионе заинтересованы белорусским опытом в лесном хозяйстве – по примеру нашей страны намерены запустить новую программу по наведению порядка в зеленом массиве. 

Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью-4

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
Мы хотим перенять опыт Беларуси, как наши леса содержать в такой чистоте. По крайней мере, когда едешь по дороге, вглубь леса смотришь и лес чистый. Вот здесь как раз тоже нужна техника, не только сами технологии или планы работ, потому что у белорусов очень много малой техники, техники малой механизации, которая работает в лесу и позволяет небольшой бригаде из трех-пяти человек чистить лес. 

Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью-6

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Такие большие форумы собирают большое количество разного рода руководителей, представителей с разных регионов. Всегда можно обсудить те вопросы, которые необходимы. Вы знаете, проектов совместных, которые мы реализуем, их же немало. И даже если только исходить из того, что мы поставляем в эти регионы технику, должны обеспечить сервис. Работаем над новыми финансовыми инструментами. Кому-то это нужно, кому-то нет. Даже это тоже большой вопрос для того, чтобы пообсуждать и сверить наши планы.

Петербургский международный экономический форум собрал бизнес-представительство со всего мира. Для участия в переговорах и встречах в северную столицу прибыли руководители профильных министерств Беларуси, а также глава Витебской области. Итоги работы подведут сегодня на пленарном заседании.

# Беларусь-Россия # Юрий Селиверстов

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