Беларусь и Томская область расширяют сотрудничество на полях ПМЭФ

Новые горизонты сотрудничества открывают Беларусь и Россия. На Петербургском международном экономическом форуме у делегации нашей страны большой переговорный марафон. На полях деловой площадки продолжаются встречи с губернаторами российских регионов. Так, точки взаимного интереса обсудили с представительством Томской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От промышленности до культуры. У нас есть крепкие договоренности в разных сферах, но для увеличения цифр взаимного товарооборота можем сделать больше. Так, Беларусь предложила наладить поставки подъемников для промышленных предприятий российского региона. Кроме этого, наша страна обладает сильными компетенциями в машиностроении. С отечественным транспортом в Томской области уже знакомы, из новых позиций – пожарная техника. Также развивается взаимодействие в гуманитарной сфере: в российском регионе ждут культурный визит из Минска для проведения Дней белорусского кино в Томске.

Владимир Мазур, губернатор Томской области России:

Исторически наши отношения давние и с каждым годом крепнут. Начинали мы с того, чем сильна Республика Беларусь. Страна, которая производит сельхозтехнику, семенной фонд и все, что связано с продовольственной безопасностью. Но есть и другие стороны. Стороны, которые тоже необходимо развивать, они востребованы. Очень сильные есть разработки научные в Беларуси, в Академии наук. Также Томск является мощным научно-образовательным центром, у которого есть свои компетенции.

Белорусская делегация в эти дни работает на Петербургском международном экономическом форуме. Авторитетная площадка собрала бизнес-представительство почти со всего мира. Для участия в переговорах и встречах в северную столицу прибыли руководители профильных министерств, а также глава Витебской области. Основные деловые мероприятия форума завершаются сегодня, 5 июня. Итоги работы подведут на пленарном заседании.