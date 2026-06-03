Новый уровень! 7 ключевых меморандумов подписано в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме
7 ключевых меморандумов подписано 3 июня в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме. Эти соглашения выводят деловой диалог двух стран на новый уровень. Самый масштабный в истории визит ближневосточной делегации объединил около 300 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рыженков: у Беларуси и Омана есть ряд конкретных предложений и интересных проектов для реализации.
В основе переговоров – личные договоренности лидеров двух государств и утвержденная дорожная карта. Зарубежные партнеры предметно заинтересованы в развитии долгосрочного сотрудничества с нашей страной. Подписанные документы в ближайшее время трансформируют в реальные коммерческие контракты.
Векторы взаимного интереса обширны: это совместные проекты в машиностроении, укрепление продовольственной безопасности за счет поставок нашего продовольствия, а также кооперация в сфере высоких технологий. Кроме того, выгодное географическое положение Омана откроет для белорусских предприятий новые перспективные рынки стран Персидского залива и Восточной Африки.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Очень важно, что на протяжении последних нескольких месяцев мы проводим второй Белорусско-Оманский форум. Первый прошел совсем недавно в Маскате, второй – сегодня. Мы видим конкретные результаты. На форуме в Минске уже достигнуты конкретные договоренности, определены конкретные объемы инвестиций и даже подготовлен ряд контрактов, которые в самое ближайшее время очень серьезно продвинут нашу торговлю. Кроме того, мы очень рады тому, что уже в полной мере начал работать совместный инвестиционный фонд, задача которого – финансирование совместных проектов. Портфель у него достаточно приличный.
Минск и Маскат разделяют тысячи километров, но интересы бизнеса сегодня полностью совпадают. В числе ключевых практических направлений партнерства – создание совместных предприятий. Бизнес-форум еще раз показал, что здесь деловые круги двух государств могут детально проработать перспективные стратегии и запустить масштабные проекты в самых разных секторах экономики.