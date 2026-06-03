Новый уровень! 7 ключевых меморандумов подписано в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме

Рыженков: у Беларуси и Омана есть ряд конкретных предложений и интересных проектов для реализации.

7 ключевых меморандумов подписано 3 июня в Минске на Белорусско-Оманском бизнес-форуме. Эти соглашения выводят деловой диалог двух стран на новый уровень. Самый масштабный в истории визит ближневосточной делегации объединил около 300 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе переговоров – личные договоренности лидеров двух государств и утвержденная дорожная карта. Зарубежные партнеры предметно заинтересованы в развитии долгосрочного сотрудничества с нашей страной. Подписанные документы в ближайшее время трансформируют в реальные коммерческие контракты.

Векторы взаимного интереса обширны: это совместные проекты в машиностроении, укрепление продовольственной безопасности за счет поставок нашего продовольствия, а также кооперация в сфере высоких технологий. Кроме того, выгодное географическое положение Омана откроет для белорусских предприятий новые перспективные рынки стран Персидского залива и Восточной Африки.