Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн

«Беллегпром» осваивает онлайн-площадки маркетплейсов, передает БЕЛТА.

По словам председателя концерна Надежды Лазаревич, белорусские предприятия прикладывают максимальные усилия в направлении выхода на торговые онлайн-платформы. Так, в рамках соглашения «Беллегпром» и Wildberries прорабатывается поддержка платформой топ-10 предприятий Беларуси.

Маркетплейс «Белпочта» также планомерно развивается. Там, как указала председатель, карточки белорусских товаров открываются максимально.

Лазаревич отметила, что «Беллегпром» ведет активное сотрудничество с белорусскими торговыми сетями. «Предприятия отрасли должны иметь возможность с уверенностью заявлять, что их продукция находится на полках», – отметила она.

«Беллегпром» включает 68 предприятий. В системе концерна работают более 28 тыс. сотрудников. Всего легкой промышленностью в Беларуси занимаются более 2,1 тысячи организаций.

Фото: belta.by