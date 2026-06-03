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Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн

03 июня 2026 13:29
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Белорусский трикотаж на маркетплейсах: концерн «Беллегпром» выходит в онлайн-0

«Беллегпром» осваивает онлайн-площадки маркетплейсов, передает БЕЛТА.

По словам председателя концерна Надежды Лазаревич, белорусские предприятия прикладывают максимальные усилия в направлении выхода на торговые онлайн-платформы. Так, в рамках соглашения «Беллегпром» и Wildberries прорабатывается поддержка платформой топ-10 предприятий Беларуси.

Маркетплейс «Белпочта» также планомерно развивается. Там, как указала председатель, карточки белорусских товаров открываются максимально.

Лазаревич отметила, что «Беллегпром» ведет активное сотрудничество с белорусскими торговыми сетями. «Предприятия отрасли должны иметь возможность с уверенностью заявлять, что их продукция находится на полках», – отметила она.

«Беллегпром» включает 68 предприятий. В системе концерна работают более 28 тыс. сотрудников. Всего легкой промышленностью в Беларуси занимаются более 2,1 тысячи организаций.

Фото: belta.by

# Беллегпром

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