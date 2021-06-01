Александр Лукашенко об угрозах ЕС запретить транзит газа через Беларусь: не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время совещания Президент предложил журналистам задать волнующие вопросы. Один из них как раз коснулся угроз Евросоюза запретить транзит газа через нашу страну.

Андрей Кривошеев:

Александр Григорьевич, анализируя всю эту ситуацию, в том числе и с российским коллегами, не оставляет ощущение, что те санкции, те недружественные шаги, которые делают Евросоюз и США в отношении нас, – это все больше похоже на рейдерский захват. Рейдерский захват секторов белорусской и не только экономики. Прозвучали уже заявления о том, что санкции секторальные могут ввести против нашего газового транзита. По первой прикидке ощущение такое, что, если закрывают белорусскую трубу, грубо говоря, Россию вынуждают заинтересоваться вновь трубой украинской. Как вы оцениваете такой подход с точки зрения экономики, рейдерского захвата, который, возможно, просчитывался еще и до пандемии, а не только в связи с этими провокациями последними?