Александр Лукашенко об угрозах ЕС запретить транзит газа через Беларусь: не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время совещания Президент предложил журналистам задать волнующие вопросы. Один из них как раз коснулся угроз Евросоюза запретить транзит газа через нашу страну.
Андрей Кривошеев:
Александр Григорьевич, анализируя всю эту ситуацию, в том числе и с российским коллегами, не оставляет ощущение, что те санкции, те недружественные шаги, которые делают Евросоюз и США в отношении нас, – это все больше похоже на рейдерский захват. Рейдерский захват секторов белорусской и не только экономики. Прозвучали уже заявления о том, что санкции секторальные могут ввести против нашего газового транзита. По первой прикидке ощущение такое, что, если закрывают белорусскую трубу, грубо говоря, Россию вынуждают заинтересоваться вновь трубой украинской. Как вы оцениваете такой подход с точки зрения экономики, рейдерского захвата, который, возможно, просчитывался еще и до пандемии, а не только в связи с этими провокациями последними?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это ваш термин – рейдерский захват. Я абсолютно такую терминологию поддерживаю. Я всегда об этом говорил, что любые кризисы, пандемия и прочее – это плохо, но это и такой вариант возможности для любого государства. В любом кризисе есть возможности. И тот, кто первым выйдет из кризиса, получит определенные дивиденды. Это глубинное. Надо было осадить. Вот вы задали вопрос по транзиту Ямал – Европа и «Белтрансгаз» в Европу. Я не думаю, что они, европейцы, выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу, они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется, и здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, лучше не иметь дела. А то, что это попытка рейдерских захватов, – это факт, но из этого ничего не получится.
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