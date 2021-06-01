Президент Беларуси: вопрос не закрыт, Путин мне пообещал, что они подумают, как помочь Беларуси с ценой на газ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты обсудили тему налогового маневра. Была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ с 1 января 2022 года. Вопрос передан в разработку правительств. Не должно возникнуть проблем и с поставками природного газа.