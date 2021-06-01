Президент Беларуси: вопрос не закрыт, Путин мне пообещал, что они подумают, как помочь Беларуси с ценой на газ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты обсудили тему налогового маневра. Была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ с 1 января 2022 года. Вопрос передан в разработку правительств. Не должно возникнуть проблем и с поставками природного газа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо – столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. И мы договорились, что мы заключим межправительственное соглашение. Если нужно, ратифицируем его в парламенте. И по нефти, и по газу. Чтобы не было никаких настороженностей.
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