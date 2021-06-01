Константин Шульган: «Говоря чисто о связных проектах, мы говорим о будущем. Это 5G»

Новости Беларуси. «Беларусь – страна цифровых возможностей». Эксклюзивные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах 1 июня представлены на международном форуме «ТИБО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международным союзом электросвязи белорусская сеть признана лучшей в Европе по итогам 2020 года. Такой результат мотивирует продолжать осваивать инновационные и цифровые решения. Десятки вариантов представила площадка «ТИБО». Дальше дело за государственными органами, представителями бизнеса и промышленности – продвигать технологии на практике.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Хотелось бы, чтобы и руководители, и специалисты в отраслях нашей реальной экономики увидели решения для того, чтобы их применить, чтобы мы быстрее получали отдачу и результат. Это сделает и сельское хозяйство, и производства более эффективными. Мы станем более конкурентоспособными.

Говоря чисто о связных проектах, мы говорим о будущем. Это 5G, к которому мы действительно подходим в хорошей готовности. Стоит принять решение, которое мы предлагаем правительству. Рабочая группа межведомственная отработала хорошо, мы просчитали не только связные моменты, которые необходимы, но и экономику развития данной технологии. И осознанно предлагаем вариант пути, по которому необходимо это все делать. Я думаю, что решение будет принято в ближайшее время, и мы приступим к практической работе, которая, надеюсь, результаты существенные принесет.