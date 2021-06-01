Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона

Новости Беларуси. Что недавно еще казалось фантастикой – аграриям предлагают переходить на дроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Что недавно еще казалось фантастикой – аграриям предлагают переходить на дроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае это уже реальность. Вот беспилотник для внесения удобрений. Габариты 1,5 на 1,5 метра, а погрешность – всего до 3 сантиметров.
Роман Кириленко, представитель компании-дилера:
Экономия воды достигается до 90 %, экономия химических средств – до 30 %. Плюсы применения этого дрона в том, что не повреждается сама культура растения. Можно быстро в любое время внести в любых погодных условиях, также если быстро меняется погода – после дождя.