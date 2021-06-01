Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона

Новости Беларуси. Что недавно еще казалось фантастикой – аграриям предлагают переходить на дроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае это уже реальность. Вот беспилотник для внесения удобрений. Габариты 1,5 на 1,5 метра, а погрешность – всего до 3 сантиметров.