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Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона

01 июня 2021 19:07
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Новости Беларуси. Что недавно еще казалось фантастикой – аграриям предлагают переходить на дроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона-1

В Китае это уже реальность. Вот беспилотник для внесения удобрений. Габариты 1,5 на 1,5 метра, а погрешность – всего до 3 сантиметров.

Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона-4

Роман Кириленко, представитель компании-дилера:
Экономия воды достигается до 90 %, экономия химических средств – до 30 %. Плюсы применения этого дрона в том, что не повреждается сама культура растения. Можно быстро в любое время внести в любых погодных условиях, также если быстро меняется погода – после дождя.

# Сельское хозяйство # Экономика # Роман Кириленко # Яна Шипко # Фотофакт

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