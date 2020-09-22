Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вам нужна будет помощь, которую мы можем вам оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться, начиная с вашего первого такого знаменитого места, где строится космодром «Восточный». Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и президент меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. По ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы.

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