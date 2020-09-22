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Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве

22 сентября 2020 10:33
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края: «Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город»

Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве-1

Эти темы 22 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края.

Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вам нужна будет помощь, которую мы можем вам оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться, начиная с вашего первого такого знаменитого места, где строится космодром «Восточный». Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и президент меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. По ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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