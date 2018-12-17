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Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»

17 декабря 2018 19:30
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Новости Беларуси. Сценарий жесткий, но катастрофы нет. Каким в Беларуси будет новый финансовый год, 17 декабря обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-1

Даже при худшем для нашей страны варианте, связанном с реализацией в нефтяной сфере России налогового маневра, в белорусской экономике ничего не обрушится. Такое мнение во время доклада об окончательной редакции бюджета-2019 высказал Александр Лукашенко. Однако главное требование главы государства в подобных условиях – никакого расточительства, каждая копейка под счет. Еще одна тема разговора во Дворце Независимости – проект Налогового кодекса, который должен стать проще и понятнее для людей и бизнеса.

Корреспондент Анастасия Иванникова расскажет о новшествах.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-4

Главный финансовый документ страны на будущий год доработан. Во Дворце Независимости собрались для того, чтобы обсудить бюджет-2019. Новшества есть. Так, к примеру, резервный фонд Президента может быть увеличен за счет сверхплановых доходов. Расширяются полномочия местных органов – они могут самостоятельно расходовать определенные виды субвенций. К примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыле. А вот дотации, которые области не используют за 2019 год, будут переданы в местные бюджеты в 2020-ом.

Как бы то ни было, в проекте бюджета учесть нужно главное – никакого расточительства, зазоров и излишеств. Каждая копейка под счет – жесткое требование Президента.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще может быть у кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо. И это вы должны были, если это есть или было, исправить за истекшие две недели.

Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных закупок. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода поездки, разъезды и командировки. Ненужные. Надо с этим заканчивать, хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-10

По данным Министерства финансов бюджет Беларуси на 2019-ый сформирован по консервативному сценарию. Это значит экономию по всем направлениям. Но на качестве бюджетных услуг это никак не скажется. Ведь, как заверили в профильном ведомстве, социальные направления расходования бюджета увеличиваются темпами, вдвое превышающими уровень инфляции.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-13

Ожидается, что по основным статьям бюджета (здравоохранение, образование, социальная политика) рост расходов будет до 7 %. В целом социальная направленность бюджета вырастет. Что же касается прогнозных показателей, то заложены следующие цифры: темп роста ВВП 102,1 %, среднегодовые параметры инфляции – 105,3 %, цены на нефть – 60 долларов за баррель.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-16

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Налоговый маневр в бюджете не учтен. Бюджет сделан пессимистическим, поэтому мы планируем, что, скорее всего, будет перевыполнение его. При этом на 100 % соблюдены все социальные стандарты, и можно сказать точно, что бюджет на 100 % социально ориентирован.

Базовое поручение Президента: при выполнении 2019 года бюджета все перевыполнение доходной части зачисляется в резервный фонд и расходуется экономно, скрупулезно и по решению Президента нашей страны.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-19

Конечно, сложности, связанные с влиянием на Беларусь российского налогового маневра в нефтяной сфере, есть. Стороной на совещании во Дворце Независимости эту тему не обошли. Мнений и разговоров сегодня масса, тем более на уровне правительств договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркнул: даже при худшем для Беларуси варианте в экономике нашей страны ничего не обрушится. Разве что в некоторой степени придется переформатировать нашу внутреннюю и внешнюю политику.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Того самого «переформатирования» внутренней и внешней политики бояться не стоит, – заверяет министр финансов. Налоговый маневр в бюджете не учтен. Кстати, ожидается, что именно этот вопрос станет главным на предстоящей встрече лидеров Беларуси и России.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-22

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В доходах уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром. Если будет принято решение о его компенсации для Республики Беларусь, то это дополнительные доходы, которые будут зачисляться в резервный фонд и направляться по решению Президента на задачи – они известны – рост благосостояния граждан Беларуси,  реализация важнейших инфраструктурных проектов, погашение государственного долга.

Проект бюджета на 2019 год сформирован по жёсткому сценарию – Минфин

В любом случае, по этим направлениям Президент примет решение, куда эти средства направить.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-25

При планировании доходов учли все то, что заложили в новой редакции Налогового кодекса. Которая, кстати, должна стать проще и понятнее для людей и бизнеса. Такую задачу в свое время поставил глава государства. Этот документ 17 декабря тоже рассмотрели во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-28

На ноябрьском совещании редакцию уже представляли Президенту. Александр Лукашенко отправил кодекс на доработку, ведь внутренних противоречий избежать не удалось. В итоге над изменениями и дополнениями работать начали три межведомственные группы. К специалистам из Совета Министров и Минфина присоединилась группа при Совете Республики.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-31

Максим Ермолович:
Проводились на регулярной основе в течение последних двух недель обсуждения вопросов, по которым сохраняются различия во мнениях и в обществе, и среди государственных структур. По ним выработана единая позиция. Рассмотрено более 35 наиболее существенных для работы бизнеса вопросов.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-34

Свои предложения вносили и бизнес-союзы. Их учли. В итоге предусмотрели положения, которые регулируют вопросы трансфертного ценообразования, порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора. В целом же документ направлен на упреждение нарушений, а не на применения штрафных санкций. Как видим, к бизнесу Налоговый кодекс стал дружелюбнее. Отмечают это и сами предприниматели: чаяниям бизнеса документ соответствует.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-37

Андрей Карпунин, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Самая главная черта – что мы получим единый документ без отсылочных норм и без вот этой вот путаницы, которая у нас существует в последнее время, особенно в этом году.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-40

Вторая часть – мы вводим в  Налоговом кодексе механизм, позволяющий предприятиям создавать резервы по сомнительным долгам. Тем самым мы даем возможность предприятию не платить в какой-то части налог на прибыль, пока оно не увидит реальные поступления денег от своих должников.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-43

Анастасия Иванникова, СТВ:
Кстати, участие в обсуждении новой редакции Налогового кодекса мог принять каждый. С мая документ размещен в разделе «Обсуждаемые проекты» на сайте профильного ведомства. Видеть его мы можем и сегодня. Все лето Минфин принимал вопросы и предложения как от граждан, так и от юридических лиц.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-46

Новую редакцию уже называют хорошим шагом на пути упрощения налогового законодательства. Согласны с этим и в парламенте – сегодня сюда поступили эти два важных документа. Палата представителей провела «нулевые чтения». В заседании приняли участие руководство правительства, депутаты и сенаторы. Рабочие группы, которые занимались новой редакцией Налогового кодекса, подвели итоги работы. Обсудили и основные положения республиканского бюджета.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»-49

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Максим Ермолович # Андрей Карпунин # Анастасия Иванникова # Фотофакт

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