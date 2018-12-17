Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»

Новости Беларуси. Сценарий жесткий, но катастрофы нет. Каким в Беларуси будет новый финансовый год, 17 декабря обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже при худшем для нашей страны варианте, связанном с реализацией в нефтяной сфере России налогового маневра, в белорусской экономике ничего не обрушится. Такое мнение во время доклада об окончательной редакции бюджета-2019 высказал Александр Лукашенко. Однако главное требование главы государства в подобных условиях – никакого расточительства, каждая копейка под счет. Еще одна тема разговора во Дворце Независимости – проект Налогового кодекса, который должен стать проще и понятнее для людей и бизнеса. Корреспондент Анастасия Иванникова расскажет о новшествах.

Главный финансовый документ страны на будущий год доработан. Во Дворце Независимости собрались для того, чтобы обсудить бюджет-2019. Новшества есть. Так, к примеру, резервный фонд Президента может быть увеличен за счет сверхплановых доходов. Расширяются полномочия местных органов – они могут самостоятельно расходовать определенные виды субвенций. К примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыле. А вот дотации, которые области не используют за 2019 год, будут переданы в местные бюджеты в 2020-ом. Как бы то ни было, в проекте бюджета учесть нужно главное – никакого расточительства, зазоров и излишеств. Каждая копейка под счет – жесткое требование Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще может быть у кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо. И это вы должны были, если это есть или было, исправить за истекшие две недели. Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных закупок. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода поездки, разъезды и командировки. Ненужные. Надо с этим заканчивать, хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются.

По данным Министерства финансов бюджет Беларуси на 2019-ый сформирован по консервативному сценарию. Это значит экономию по всем направлениям. Но на качестве бюджетных услуг это никак не скажется. Ведь, как заверили в профильном ведомстве, социальные направления расходования бюджета увеличиваются темпами, вдвое превышающими уровень инфляции.

Ожидается, что по основным статьям бюджета (здравоохранение, образование, социальная политика) рост расходов будет до 7 %. В целом социальная направленность бюджета вырастет. Что же касается прогнозных показателей, то заложены следующие цифры: темп роста ВВП 102,1 %, среднегодовые параметры инфляции – 105,3 %, цены на нефть – 60 долларов за баррель.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Налоговый маневр в бюджете не учтен. Бюджет сделан пессимистическим, поэтому мы планируем, что, скорее всего, будет перевыполнение его. При этом на 100 % соблюдены все социальные стандарты, и можно сказать точно, что бюджет на 100 % социально ориентирован. Базовое поручение Президента: при выполнении 2019 года бюджета все перевыполнение доходной части зачисляется в резервный фонд и расходуется экономно, скрупулезно и по решению Президента нашей страны.

Конечно, сложности, связанные с влиянием на Беларусь российского налогового маневра в нефтяной сфере, есть. Стороной на совещании во Дворце Независимости эту тему не обошли. Мнений и разговоров сегодня масса, тем более на уровне правительств договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркнул: даже при худшем для Беларуси варианте в экономике нашей страны ничего не обрушится. Разве что в некоторой степени придется переформатировать нашу внутреннюю и внешнюю политику. Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет Того самого «переформатирования» внутренней и внешней политики бояться не стоит, – заверяет министр финансов. Налоговый маневр в бюджете не учтен. Кстати, ожидается, что именно этот вопрос станет главным на предстоящей встрече лидеров Беларуси и России.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

В доходах уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром. Если будет принято решение о его компенсации для Республики Беларусь, то это дополнительные доходы, которые будут зачисляться в резервный фонд и направляться по решению Президента на задачи – они известны – рост благосостояния граждан Беларуси, реализация важнейших инфраструктурных проектов, погашение государственного долга. Проект бюджета на 2019 год сформирован по жёсткому сценарию – Минфин В любом случае, по этим направлениям Президент примет решение, куда эти средства направить.

При планировании доходов учли все то, что заложили в новой редакции Налогового кодекса. Которая, кстати, должна стать проще и понятнее для людей и бизнеса. Такую задачу в свое время поставил глава государства. Этот документ 17 декабря тоже рассмотрели во Дворце Независимости.

На ноябрьском совещании редакцию уже представляли Президенту. Александр Лукашенко отправил кодекс на доработку, ведь внутренних противоречий избежать не удалось. В итоге над изменениями и дополнениями работать начали три межведомственные группы. К специалистам из Совета Министров и Минфина присоединилась группа при Совете Республики.

Максим Ермолович:

Проводились на регулярной основе в течение последних двух недель обсуждения вопросов, по которым сохраняются различия во мнениях и в обществе, и среди государственных структур. По ним выработана единая позиция. Рассмотрено более 35 наиболее существенных для работы бизнеса вопросов.

Свои предложения вносили и бизнес-союзы. Их учли. В итоге предусмотрели положения, которые регулируют вопросы трансфертного ценообразования, порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора. В целом же документ направлен на упреждение нарушений, а не на применения штрафных санкций. Как видим, к бизнесу Налоговый кодекс стал дружелюбнее. Отмечают это и сами предприниматели: чаяниям бизнеса документ соответствует.

Андрей Карпунин, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Самая главная черта – что мы получим единый документ без отсылочных норм и без вот этой вот путаницы, которая у нас существует в последнее время, особенно в этом году.

Вторая часть – мы вводим в Налоговом кодексе механизм, позволяющий предприятиям создавать резервы по сомнительным долгам. Тем самым мы даем возможность предприятию не платить в какой-то части налог на прибыль, пока оно не увидит реальные поступления денег от своих должников.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Кстати, участие в обсуждении новой редакции Налогового кодекса мог принять каждый. С мая документ размещен в разделе «Обсуждаемые проекты» на сайте профильного ведомства. Видеть его мы можем и сегодня. Все лето Минфин принимал вопросы и предложения как от граждан, так и от юридических лиц.