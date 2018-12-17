Беларусь и Китай создадут в «Великом камне» центр пожарной и промышленной безопасности

Новости Беларуси. Беларусь и Китай намерены создать центр по обеспечению пожарной и промышленной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что специалисты обеих страны будут работать в индустриальном парке «Великий камень».

Это решение приняли по итогам визита китайской делегации в Беларусь. Центр станет площадкой не только для совместной работы, но и для обмена опытом. Например, белорусы будут изучать нормативно-правовую базу профильного министерства из Китая.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы предложили создать рабочую группу, куда вошли бы специалисты и с МЧС Китая, и с нашей страны. У нас сегодня есть определенные вопросы по контролю за теми объектами, которые строят в нашей стране специалисты из Китая.

Шан Юн, заместитель министра по управлению чрезвычайными ситуациями КНР:

Сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций между Китаем и Беларусью – это очень важно. Мы находились в вашей стране в течение нескольких дней. Успели увидеть университет гражданской защиты. В будущем, кстати, хотим осуществлять сотрудничество в области совместного образования. А вот сегодня смогли увидеть центр управления и регулирования МЧС Беларуси. Ваша материальная база и профессиональные кадры действительно впечатляют.