Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

Новости Беларуси. Беларусь твёрдо намерена развивать тесное сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики. В том числе и в военно-технической области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 декабря об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана. Армия в этой исламской стране пользуется большим авторитетом в обществе и участвует в реализации социальных проектов.

Пакистан сегодня – важный элемент строительства «Экономического пояса Шелкового пути». В так называемый китайско-пакистанский коридор КНР инвестирует 46 миллиардов долларов. В результате появятся новые торговые маршруты, связывающие Азию и Запад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин генерал, приятно видеть вас в Беларуси. Спасибо за этот визит. Учитывая колоссальную роль армии в вашей стране, уверен, что это исторический визит.

Пользуясь случаем, хочу попросить вас, чтобы вы передали самые теплые пожелания, добрые слова вашему президенту, премьер-министру. И скажите премьер-министру, что мы ждем его в любое время в Беларуси.

Вы прекрасно понимаете, что основа любых взаимоотношений, фундаментов – экономика. Когда-то мы достигли в переговорах с руководством Пакистана договоренности о выходе на миллиард долларов товарооборота. Для потенциала наших экономик эта цифра небольшая. Но вы должны знать, что мы в Беларуси полны решимости выполнить эту договоренность.

Я это говорю к тому, что армия в Пакистане, как я сказал, – это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия.

Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе, и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы бы просили иметь в виду, что мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия, чтобы подобные товары производить.