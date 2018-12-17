Новости экономики за 17.12.2018

Новости Беларуси. Как БелАЗ борется с производителями контрафакта, кто теперь устанавливает цену на крепкий алкоголь и сколько стоит полет из Минска в Воронеж? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. БИЗНЕС-СРЕДА Внимание зарубежных дипломатов в эти дни приковано к бизнес-среде Беларуси. Деловые круги в Минске обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества и выхода на наш рынок.

К примеру, товарооборот между Беларусью и Латвией за последнее время вырос почти на 30 %. По прогнозам экспертов, к концу 2018 года он составит около 600 миллионов долларов. Наиболее эффективные направления сегодня – это IT-сектор, пищевая промышленность, деревообработка и транспортные услуги.

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен:

Если говорить о товарообороте, надо везде усилить позиции. Потому что мы страна с открытой экономикой, и наша задача – максимально увеличивать экспорт во все страны. Особенно страны-соседи.

Аркадиуш Сарна, советник посольства Республики Польша в Беларуси:

Возможности сотрудничества большие. Конечно, желательно чтобы эта динамика сохранялась. Видим рост интереса со стороны польских инвесторов.

Марцис Максимс, первый секретарь по экономическим вопросам посольства Латвийской Республики в Беларуси:

Интерес есть с обеих сторон. И то, что в принципе у нас с году на год идет хорошая динамика по росту торгового оборота, это подтверждает то, что отношения выстраиваются добрососедские, прагматичные. И, в принципе, нацеленные на то, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОСЗАКУПОК Продолжается работа над новой редакцией закона о госзакупках. Закончилось общественное обсуждение, теперь документ будет доработан с учетом поступивших замечаний и предложений.