Проект бюджета на 2019 год сформирован по жёсткому сценарию – Минфин

Новости Беларуси. Что касается проекта республиканского бюджета на 2019 год, то по данным Министерства он сформирован по жёсткому сценарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозные показатели предполагают темп роста ВВП на 102,1%, среднегодовые параметры инфляции – 105,3%, цены на нефть – 60 долларов за баррель. И, как не раз говорилось, сохранится социальная направленность.



Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию развития экономики. Вводится и в самом бюджете режим экономии для бюджетных организаций. Это не означает, что будет снижено качество бюджетных услуг, потому что социальное направление расходования бюджета увеличивается темпами, вдвое превышающими уровень инфляции.

Мы ожидаем, что по основным статьям бюджета таким, как здравоохранение, образование, социальная политики, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6,7%