Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Новости Беларуси. Даже при худшем для Беларуси варианте, связанном с реализацией в нефтяной сфере в России налогового манёвра, в экономике нашей страны ничего не обрушится. Об этом 17 декабря заявил Президент во время доклада об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный финансовый документ доработан. Далее его должен принять парламент. Новшества есть. Но самое главное требование Президента – никакого расточительства, зазоров и излишеств. Каждая копейка под счёт.

Что же касается налогового манёвра, то сегодня существует огромное количество разных мнений. Ведь на уровне правительств договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате изменений, которые могут произойти, ухудшаются условия функционирования экономики. Катастрофы, по словам нашего Президента, нет, но в некоторой степени придётся переформатировать нашу внутреннюю и внешнюю политику.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я смотрю, целый шквал разных точек зрения и мнений. Это естественно. Но что меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать:

волноваться абсолютно нет причин.

Это наша проблема – руководства страны – которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать.