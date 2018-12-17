Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Новости Беларуси. Даже при худшем для Беларуси варианте, связанном с реализацией в нефтяной сфере в России налогового манёвра, в экономике нашей страны ничего не обрушится. Об этом 17 декабря заявил Президент во время доклада об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный финансовый документ доработан. Далее его должен принять парламент. Новшества есть. Но самое главное требование Президента – никакого расточительства, зазоров и излишеств. Каждая копейка под счёт.
Что же касается налогового манёвра, то сегодня существует огромное количество разных мнений. Ведь на уровне правительств договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате изменений, которые могут произойти, ухудшаются условия функционирования экономики. Катастрофы, по словам нашего Президента, нет, но в некоторой степени придётся переформатировать нашу внутреннюю и внешнюю политику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я смотрю, целый шквал разных точек зрения и мнений. Это естественно. Но что меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать:
волноваться абсолютно нет причин.
Это наша проблема – руководства страны – которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать.
Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400-500 миллионов долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами. Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь – в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги – миллиарды долларов и рублей – мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается.